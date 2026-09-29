„Něco zkuste a přijdete o Kaliningrad.“ Podrážděná Moskva hrozí jadernými zbraněmi

Moskva v úterý pohrozila, že v případě blokády Kaliningradu ze strany NATO použije „všechny prostředky, včetně jaderných zbraní“. Dění kolem ruské exklávy vklíněné mezi Polsko a Litvu přitom v posledních týdnech eskaluje. Současné kolo jaderných hrozeb vyvolal sobotní článek v britském deníku. Proti blokádě ze strany NATO varovala Moskva i v pondělí.
Hrozbu použití jaderných zbraní zveřejnilo v úterý ruské velvyslanectví v Londýně na svém oficiálním telegramovém účtu. Podle jeho vlastních slov jde o reakci na tvrzení v britských médiích.
„Všimli jsme si článku v listu The i Paper o Kaliningradu, v němž se mimo jiné uvádí, že NATO by mohlo region zablokovat nebo ‚přestat uznávat ruskou suverenitu‘,“ uvádí velvyslanectví.
Ve zmíněném sobotním článku pro i Paper britský analytik Edward Lucas uvádí, že ruská exkláva může být v současnosti spíše ruskou slabinou než pevností. Rusko totiž během války na Ukrajině přesunulo značnou část vojáků a techniky z Kaliningradu na frontu.
Území je proto podle Lucase vojensky výrazně oslabené a region označuje za prakticky bezbranný. Navrhuje, aby NATO jeho zranitelnost využilo jako páku na Moskvu. „Hlavní vzkaz NATO by měl znít: pokud něco zkusíte, přijdete o Kaliningrad,“ řekl Lucas.
Jaderné strašení
Moskvu Lucasova slova popudila natolik, že přitvrdila v rétorice. Bylo to znát i z nebývale tvrdého vyjádření ruské ambasády. Ta v úterý doslova varovala, že „ti, kteří prosazují plány na blokádu nebo útok na Kaliningrad, by si měli být vědomi důsledků. Jakákoli britská nebo alianční vojenská akce proti ruskému území by se setkala s reakcí za použití všech prostředků, které má Rusko k dispozici, včetně jaderných zbraní“.
Velvyslanectví nicméně dodalo, že „Rusko opakovaně uvedlo, že neusiluje o konfrontaci s NATO ani Evropou a nemá v úmyslu na ně zaútočit“.
Již o den dříve Moskva varovala, že v případě blokády Kaliningradu ze strany NATO je Rusko připraveno nasadit svůj veškerý vojenský arzenál k obraně, uvedla agentura TASS s odvoláním na ruské velvyslanectví v Belgii.
Rétorika a situace kolem Kaliningradu se přitom vyostřuje už několik měsíců. Evropští členové aliance, především v Pobaltí, se totiž obávají možného ruského útoku i hybridních hrozeb.
Kaliningrad by pak v případě přímého vojenského konfliktu NATO s Ruskem mohl patřit mezi první cíle alianční odvety. V červnu to uvedl například velitel německého letectva Holger Neumann v rozhovoru pro britský deník The Telegraph. Řekl také, že Německo musí být připraveno reagovat „ještě dnes večer“ a v případě ruského útoku na kteréhokoli člena NATO nasadit „všechno, co má“.
Důležitost exklávy a eskalace
Kaliningrad má totiž významnou strategickou roli. Území je součástí ruského systému A2/AD, tedy kombinace protivzdušné obrany, raketových systémů a prostředků elektronického boje. Cílem tohoto systému je omezit působení aliančních sil v Baltském moři a v prostoru Suvalského koridoru, úzkého pásu území mezi Polskem a Litvou.
V září pak polský ministr zahraničí Radosław Sikorski navrhl, aby spojenci NATO prováděli intenzivnější vojenská cvičení v okolí Kaliningradu. Podle něj by tím Moskva mohla být donucena stáhnout část jednotek z Ukrajiny a znovu posílit svou předsunutou enklávu. Zároveň však zdůraznil, že NATO by nemělo podnikat útočné operace proti regionu.
Mezitím ale došlo i ke skutečnému narušení vzdušného prostoru člena NATO. Minulou středu ruský vojenský vrtulník Mi-8 z Kaliningradské oblasti krátce pronikl do polského vzdušného prostoru. Podle polského velení se dostal asi 300 metrů za hranici a zůstal tam 42 sekund. Polsko vyslalo stíhačky a uvedlo pozemní síly do pohotovosti. Podle polské armády incident naznačoval další testování připravenosti protivzdušné obrany.
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