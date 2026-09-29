„Něco takového jsem zažil jen v Ugandě.“ Švédský volební skandál graduje

Začalo to překvapivě zvoleným poslancem za krajně levicovou stranu Vänsterpartiet. Nikdo ho neznal, nevedl žádnou kampaň, občanem země byl jen půl roku a měl dluhy. Jako Somálec si ale zajistil podporu své početné komunity. Nyní řeší Švédsko další skandál – v hlavní roli je opět somálský poslanec a klanové hlasování, předvyplněné volební lístky a voliči dostávající instrukce přes telefon.
Muž dává ve volební místnosti instrukce, jak hlasovat. Muž rozdává předvyplněné volební lístky u vchodu do volební místnosti. Přichází voliči, kteří neumějí švédsky, zjevně jsou dezorientováni, ale všichni vědí, že mají volit „číslo osm“ – tedy Illyase Hassana z Vänsterpartiet.
Pracovník sociálních služeb pomáhající nemohoucím jen s podmínkou, že budou volit Vänsterpartiet. Muž dovádí voliče až za plentu. Voliči nervózně šeptají k členům volební komise, že chtějí pomoci zbavit se zalepených volebních obálek, ale aby to nikdo neviděl. Voliči, kteří za plentou ověřují hlasování pomocí videorozhovorů.
To jsou jen některé momenty ze zjištění obsáhlé reportáže deníku Svenska Dagbladet o hlasování v okrese Järva nedaleko Stockholmu. Zakládá se na obsáhlých zpovědích volebních komisařů. „Všichni jsou s dlouholetou a úctyhodnou praxí. Všichni v minulosti zažili již několik voleb v sociálně vyloučených oblastech,“ píše deník.
Jejich práci popisuje jako krajně obtížnou. „Personál dělal, co mohl. Lidé, kteří přišli s předvyplněnými lístky, byli vyzváni, aby si vzali nové. Často však šlo o nutnost fyzicky vykazovat skupiny lidí stojící v kabinkách nebo ty, kteří v místnosti arabsky a somálsky pokřikovali instrukce na ostatní. Několikrát došlo k potyčkám, hádkám a zmatkům.“
„Je to nejhorší věc, jakou jsem viděl od doby, kdy jsem působil jako volební pozorovatel v Ugandě a kandidát tam podplácel voliče rýží,“ říká jeden z komisařů. Zejména osobní kampaň Ilyase Hassana z Vänsterpartiet podle Debels „překročila všechny meze“, říká Eva Debels, vedoucí kanceláře Volební komise ve Stockholmu. Hassan nakonec získal téměř 8300 preferenčních hlasů. To je druhý nejvyšší počet ze všech kandidátů Vänsterpartiet v celém Švédsku.
Možnosti komisařů jsou ale omezené. „Volební komisař nesmí nikomu odepřít odevzdání hlasu, i když dotyčný přichází se zalepenou obálkou nebo zjevně volí na základě instrukcí. Podvody se navíc těžko dokumentují – fotografování či natáčení by mohlo porušit tajnost volby. A pravomoci personálu udržovat pořádek končí u dveří volební místnosti, na ulici už neplatí,“ vysvětluje deník.
„Těžko se vysvětluje, jak přesně se to stalo. Musíte udržovat věci v chodu, zajistit, aby všechno fungovalo co nejlépe, musíte sehnat materiály, které chybí. Do toho vám někdo z lidi onemocní. Ale zpětně jsem hodně přemýšlel o tom, co se sakra stalo. A že jsme asi měli v jednom okamžiku zavřít volební místnosti,“ říká jeden z volebních komisařů. Jenže i to by se dalo označit za ovlivňování voleb.
Ve Švédsku jde přitom o dlouhodobý a opakující se problém, který má i vlastní termín: röstmäklare (zprostředkování hlasů).
Švédská televize také natočila v roce 2018 skrytou kamerou dění v mešitě v Göteborgu, kde opoziční zastupitelce Stině Lundgrenové politik Zelených Ali Khlail zprostředkoval nabídku: 3000 muslimských hlasů výměnou za stavební povolení pro novou mešitu.
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