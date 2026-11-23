Útok na Ukrajinu jako útok na Ameriku. Takovou záruku nabízí Trumpův vyjednavač Jared Kushner. Evropské diplomaty, kteří se dva roky báli, že Trump Kyjev prodá, to naplnilo nečekaným optimismem. Jenže háček je v ceně. Tou má být odevzdání zbytku Donbasu Rusku.
Američané vytáhli kartu, kterou prezident Donald Trump dosud odmítal a s níž v Evropě už nikdo nepočítal. Nabízejí Ukrajině bezpečnostní záruku podle vzoru článku 5 Severoatlantické smlouvy, podle něhož je útok na jednoho útokem na všechny. Server Politico píše, že to mezi spojenci Kyjeva vyvolalo něco, co už dlouho nezažili: opatrný optimismus.
Nabídku v Berlíně představil Trumpův zeť a vyjednavač Jared Kushner. Prohlásil, že prezident je takové „velké dohodě“ otevřený a že Rusům také „vyhovuje“. Jisté ale není ani jedno. Náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Rjabkov prý myšlenku smetl ze stolu, Vladimir Putin ji ale veřejně neodmítl. Evropští vyjednavači ji proto berou vážně.
Pokud by záruku podepřely pevné právní, vojenské a politické závazky, další ruský útok na Ukrajinu by znamenal riziko přímé války se Spojenými státy.
Paříž to hodnotí jako krok správným směrem, ale francouzský prezident Emmanuel Macron požaduje přímo vstup Ukrajiny do NATO. „Když říkáme, že Ukrajině dáváme záruky ve stylu článku 5, tak to nekomplikujme. Vezměme Ukrajinu do NATO,“ řekl serveru Macronův poradce.
Konec strachu z Trumpa
Podle evropských diplomatů nemluvil Kushner do větru. Američtí představitelé myšlenku v soukromí nadhazovali už měsíce a za zavřenými dveřmi se probíral i francouzský návrh plného členství.
Diplomaté, kteří dva roky Trumpova druhého mandátu sledovali, jak boří západní alianci, teď o Americe mluví nečekaně optimisticky. „V bezpečnostních zárukách je jasný pokrok. S USA panuje shoda, žádné maximalistické požadavky a žádná debata o evropské bezpečnosti bez Evropanů,“ uvedl jeden z nich.
Další kolo rozhovorů mezi Ruskem, Ukrajinou a USA se má konat v Abú Dhabí po americkém Dni díkůvzdání 26. listopadu, tentokrát i s Evropany u stolu. Cílem je dohodnout částečné příměří v energetice a v Černém moři.
Kde jsou američtí vojáci?
Volodymyr Zelenskyj ale brzdí nadšení. „Co znamená článek 5? Že jsou na vašem území síly partnerů. Takže se ptám: Co američtí vojáci?“ Ukrajina by podle něj byla ráda, kdyby u ní Spojené státy měly základny jako například na Blízkém východě.
Pro Kyjev jsou bezpečnostní záruky klíčové a podle Zelenského nebudou nikdy úplné, pokud nebudou podepřeny americkými vojáky.
Nejvíc skeptické k tomuto plánu jsou Polsko, severské a pobaltské státy. Bojí se hlavně ceny, kterou bude muset Ukrajina zaplatit. Američané už se Zelenského v Kyjevě nedávno zeptali, zda by za plné členství v NATO přenechal Rusku celý Donbas – tedy území, které Putin zatím nedobyl a které je nyní jeho hlavním válečným cílem.
Jde hlavně o posledních 20 procent Doněcké oblasti, která dosud kontroluje Ukrajina – včetně posledních dvou velkých opevněných měst Slovjansk a Kramatorsk.
Kushner navíc pracuje s možností přepsání celého poválečného bezpečnostního uspořádání Evropy včetně vztahů NATO s Ruskem. To může být podle některých analytiků nebezpečné, pokud by se hrálo podle Putinových not.
Trojský kůň
„Záruka ve stylu článku 5 se může stát trojským koněm, pokud by se Ukrajina vzdala Donbasu a NATO by přijalo omezení své přítomnosti ve východní Evropě,“ varuje Grégoire Roos z londýnského think-tanku Chatham House.
„Rusko by tím de facto získalo právo veta nad evropskou bezpečností.“ Právě omezení přítomnosti NATO ve střední a východní Evropě zaznívá z Kremlu jako požadavek „vyváženější“ bezpečnostní architektury na starém kontinentě.
Trump spěchá
Trump chce dohodu do několika týdnů. Podle Zelenského by ji Američané chtěli „mít hotovou před Vánoci“. Dalším možným termínem je 3. leden, kdy začne zasedat nový Kongres ovládaný demokraty.
Optimismus tlumí i summit Trumpa, Putina a Si Ťin-pchinga v čínském Šen-čenu. Skončil společnou „mírovou“ deklarací, v níž trojice slíbila reformu OSN, odsoudila Mezinárodní trestní soud a dohodla se na dalších rozhovorech o jaderných zbraních.
Prakticky se ve věci Ukrajiny nic nestalo, Trump ale ve Washingtonu vychválil svého „přítele“ Putina, o kterém řekl: „Rád by válku ukončil.“
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