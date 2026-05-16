Přeskočit na obsah
Benative
16. 5. Přemysl
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

"Něco mumlal a nebylo italsky." V Modeně najel muž s autem do lidí

ČTK

V italském městě Modena dnes odpoledne najel řidič autem do skupinky lidí a pak se snažil utéct. Sedm osob zranil, z toho dvě vážně, informuje agentura ANSA. Řidič byl zatčen a nyní ho vyslýchá policie.

Starosta Modeny Massimo Mezzetti uvedl, že řidič s autem najel na chodník a srazil i cyklistu. Jedné ženě zlomil obě nohy.
Starosta Modeny Massimo Mezzetti uvedl, že řidič s autem najel na chodník a srazil i cyklistu. Jedné ženě zlomil obě nohy.Foto: Wikimedia Commons / CC-BY-SA-2.5
Reklama

Podle místních médií jde o Itala severoafrického původu ve věku kolem 30 let. ANSA též napsala, že muž měl u sebe nůž, ale nikoho s ním nepobodal.

Starosta Modeny Massimo Mezzetti uvedl, že řidič s autem najel na chodník a srazil i cyklistu. Jedné ženě zlomil obě nohy.

Svědci popsali, že když auto zahlédli, začalo zrychlovat. Řidič po činu z místa utekl a několik lidí ho pronásledovalo. Jeden ze svědků popsal, že muž si něco mumlal a že to nebylo italsky.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
fanoušci Baníku Ostrava, transparent
fanoušci Baníku Ostrava, transparent
fanoušci Baníku Ostrava, transparent

Baník žije, porazil Zlín a srovnal Duklu. Sezona vyvrcholí nemilosrdnou řeží o přežití

Fotbalisté Ostravy porazili ve 4. kole nadstavby Zlín 2:0 a bodově se dotáhli na Duklu, která prohrála 0:2 v Teplicích. Za týden v neděli se oba soupeři utkají v Praze v souboji o odvrácení přímého sestupu. Baník zakončil základní část na posledním místě a v případě rovnosti by skončil za svým soupeřem, pro účast v baráži tak musí na Julisce zvítězit.

neuvedeno
neuvedeno
neuvedeno

Slováci vydřeli vítězství nad Norskem. Podržel je gólman Hlavaj

Hokejisté Slovenska vstoupili do hokejového MS vítězstvím nad Norskem 2:1. Vítězný gól dal ve 49. minutě za stavu 1:1 Marek Hrivík. Kanada má za sebou už druhý zápas, v němž přejela Italy 6:0. Ve skupině A si Rakušané poradili s Velkou Británií 5:2 a Finové s Maďarskem 4:1.

Reklama
Progress annual conference 2026, in London
Progress annual conference 2026, in London
Progress annual conference 2026, in London

„Vystoupení z EU byla katastrofální chyba.“ Britský exministr chce kandidovat na lídra labouristů

Britský exministr zdravotnictví Wes Streeting v sobotu oznámil, že chce kandidovat na lídra Labouristické strany, kterou vede premiér Keir Starmer. Toho by pak Streeting ve funkci premiéra patrně i nahradil. Podle serveru stanice BBC také řekl, že vystoupení Británie z Evropské unie před několika lety byla katastrofální chyba a že jeho země by se do EU jednoho dne měla vrátit.

Reklama
Reklama
Reklama