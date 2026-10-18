„Nechtěli, abyste to věděli.“ Bobři zničili lesníkům varování před ničivými bobry

Polská média informují o kuriózním případu, ve kterém nad záměrem tamních lesníků zvítězila skupina bobrů. Těm se podařilo zničit ceduli, která návštěvníky upozorňovala právě na škody způsobené bobry a varovala před důsledky jejich ničivé činnosti. „Bobři nechtěli, abyste byli varováni,“ hodnotí incident polští lesníci.
O případu informovalo na sociálních sítích lesní ředitelství v Lublinieci na jihu Polska. Zveřejnilo fotografie cedule s nápisem „Pozor! Škody způsobené bobry“. Dřevěný dubový sloupek, na kterém byla umístěna, bobři překousali a porazili.
Cedule stála u rybníka v lesním revíru Łopian. Lesníci chtěli upozornit na nebezpečí spojená s činností bobrů v okolí vodní plochy. Zvířata tam totiž hloubí nory pod silnicí a kácejí stromy poblíž rybníka.
„Chtěli jsme vás varovat před možnými následky činnosti bobrů u rybníka a v jeho okolí. Jenže bobři nechtěli, abyste to věděli, a tak pokáceli dubový sloupek s upozorněním na nebezpečí,“ napsali lesníci s nadsázkou.
„Pokud se tedy budete pohybovat v okolí rybníka, buďte prosím opatrní. A jestli uvidíte ze země trčet kus dřeva ohlodaného bobry, představte si, že na něm kdysi stála cedule s nápisem ‚Pozor! Škody způsobené bobry‘,“ dodali na sociální síti Facebook.
Polská média upozorňují, že za úsměvným příběhem se skrývá i skutečný problém, se kterým se lidé v Polsku mohou setkat. Podzemní nory vyhloubené bobřími rodinami mohou narušit stabilitu půdy pod cestami a ohlodané stromy se mohou zřítit.
Polské debaty o bobrech
Bobři přitom nezpůsobují pouze problémy. Jejich hráze zpomalují odtok vody a pomáhají ji zadržovat v krajině, což může zmírňovat dopady sucha. Vzniklé mokřady navíc poskytují vhodné prostředí řadě rostlin a živočichů a například polský státní podnik spravující vodní hospodářství PGW WP je nazývá i „oázy biodiverzity“, uvádí server Notes from Poland.
V Polsku jsou v současnosti bobři evropští částečně chráněni. V minulosti byli přitom téměř vyhubeni lovem. V roce 1928 se jejich počet v zemi odhadoval na pouhých 235 jedinců. Díky poválečným snahám o návrat těchto zvířat do polské přírody se však jejich populace rozrostla. V současnosti se podle odhadů pohybuje kolem 150 tisíc jedinců.
V Polsku se přitom nyní diskutuje i o regulaci jejich počtu. Svou činností totiž mohou působit škody na zemědělské půdě, silnicích i dalších stavbách a místech, což ilustruje i tento příběh.
Bobr evropský je největším hlodavcem vyskytujícím se v Polsku. Stromy nekácí jen kvůli potravě, ale také proto, aby získal materiál na stavbu hrází a dalších úkrytů. V teplejší části roku se živí především bylinnou vegetací, na podzim častěji okusuje kůru, výhonky a větve listnatých stromů.
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