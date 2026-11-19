Tentokrát se proti francouzské vládě nebouří studenti ani odboráři, nýbrž samotní policisté, kteří již několik týdnů čelí násilnostem v ulicích. Ve středu 18. listopadu se stovky z nich vydaly na neohlášený protestní pochod k ministerstvu vnitra v Paříži. Požadují více peněz, lepší pracovní podmínky, podporu politického vedení a větší právní ochranu při použití střelných zbraní.
Ve středu 18. listopadu dopoledne se přibližně 400 až 500 francouzských policistů shromáždilo na pařížské třídě Champs-Élysées. Odtud se na výzvu odborového svazu Alliance Police Nationale vydali k ministerstvu vnitra na náměstí Place Beauvau nedaleko Elysejského paláce.
„Jdeme dovnitř! Jdeme dovnitř!“ skandovali rozhořčení policisté před ministerstvem vnitra. Zablokovali dopravu, rozložili stany a požadovali jednání s ministrem vnitra Laurentem Nuñezem.
Protestu se přitom zúčastnili zástupci několika policejních složek. Včetně klíčových pořádkových jednotek CRS, kriminální policie, zpravodajských služeb či pohraniční policie.
Týdny násilností a stovky zraněných
Francie se od poloviny října potýká s rozsáhlými sociálními protesty, které v řadě měst opakovaně přerůstají v násilné střety s bezpečnostními složkami. Zlomovým okamžikem se stala sobota 17. října, kdy demonstrace doprovázely mimořádně vážné násilnosti.
Zraněno bylo přibližně 1600 policistů a četníků. Někteří z nich utrpěli vážná zranění s dlouhodobými následky.
Ministr spravedlnosti a bývalý ministr vnitra Gérald Darmanin již začátkem listopadu upozornil na mimořádnou brutalitu některých útoků. Podle jeho slov utrpěli někteří policisté tak závažná poranění intimních partií, že již nikdy nebudou mít děti. Další příslušníci se potýkají s vážnými psychickými následky.
Příslušníci pořádkových jednotek CRS jsou opakovaně nasazováni během víkendů i pracovních dnů, často na směny trvající 13 až 15 hodin. Někteří slouží i 17 dnů po sobě a celé týdny se nedostanou domů.
Situace vyvrcholila v úterý 17. listopadu, kdy přibližně tisíc příslušníků CRS vyhledalo lékaře. Jelikož francouzští policisté nemají právo na stávku, staly se hromadné návštěvy lékaře jednou z forem jejich protestu. V některých jednotkách se tak dočasně ocitla mimo službu naprostá většina příslušníků.
Vyšší příplatky i podpora od státu
Bezprostředním požadavkem policejních odborů je zvýšení zvláštního rizikového příplatku z dosavadních 28,5 na 35 procent základního služebního platu. Ministr vnitra Laurent Nuñez však navrhl pouze postupné navyšování, které by do roku 2029 dosáhlo 33,5 procenta.
Odbory tento návrh odmítají jako nedostatečný. Argumentují tím, že policisté jsou vystaveni mimořádnému nebezpečí, zatímco jejich finanční ohodnocení neodpovídá rozsahu nasazení.
Policejní odbory zároveň varují, že nasazovat každý týden více než 70 tisíc policistů a četníků je z dlouhodobého hlediska neudržitelné. Bezpečnostní složky podle nich nemohou donekonečna fungovat v režimu mimořádné mobilizace, zejména pokud jsou jejich příslušníci opakovaně vystavováni násilným útokům.
Nespokojenost se však netýká pouze pracovního vytížení. Zástupci policistů dokonce varovali, že pokud při některém z dalších zásahů přijde policista či četník o život, odmítnou se znovu vydat do služby za dosavadních podmínek. Narážejí tím především na podle jejich názoru svázané ruce při zásazích proti násilným demonstrantům a na nedostatečnou podporu ze strany ministra vnitra Laurenta Nuñeze.
Policisté tak stále otevřeněji zpochybňují přístup politického vedení, které od nich požaduje obnovení veřejného pořádku, ale podle jejich přesvědčení jim k tomu neposkytuje odpovídající podmínky a dostatečný prostor k účinným zásahům.
Policejní odbory dlouhodobě požadují větší právní ochranu při použití střelné zbraně. Prosazují zákon, podle kterého by se zákrok policisty či četníka za stanovených podmínek předběžně považoval za oprávněný, dokud by se neprokázal opak. Nešlo by však o neomezené právo střílet.
Návrh schválilo francouzské Národní shromáždění 7. července 2026 a ve čtvrtek 19. listopadu se jím má zabývat Senát.
Odbory zároveň požadují, aby se za zasahující policisty jednoznačněji postavil ministr vnitra Nuñez, veřejně je podpořil při zákonných zásazích a zasadil se o jejich silnější právní ochranu.
Práce policistů je navíc dnes mimořádně nevděčná. Vedle fyzických útoků čelí také otevřené nenávisti části demonstrantů. V ulicích opakovaně zaznívají hesla „ACAB“ (All Cops Are Bastards – Všichni policajti jsou bastardi) nebo „Tout le monde déteste la police“ (Všichni nenávidí policii).
Protipolicejní nálady jsou výrazné zejména v části krajní levice, jejíž politickou tváří je Jean-Luc Mélenchon. Jeho Nepoddajná Francie se také účastní protestů proti údajnému policejnímu násilí a návrhu na posílení právní ochrany policistů.
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