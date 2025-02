Mezi předními Rusy, kteří podporují agresi na Ukrajině, začínají vznikat ostré spory. Vrchní kremelská propagandistka Margarita Simonjanová před inaugurací Donalda Trumpa navrhla "kompromis" k řešení ruské invaze, zastánci tvrdší linie ji okamžitě obvinili z příchylnosti k Západu.

Šéfredaktorka státní zpravodajské televizní sítě Russia Today (RT) navrhla v prosincovém rozhovoru s hercem Vjačeslavem Manucharovem, že by si Rusko mělo ponechat veškeré ukrajinské území, které může obsadit, dokud nebude podepsáno příměří, píše ruský opoziční deník Meduza.

"K tomu bezpochyby patří zachování území zakotvených v ruské ústavě - našich nových regionů," prohlásila Simonjanová. Měla tím na mysli z větší části okupované Doněckou, Luhanskou, Chersonskou a Záporožskou oblast, které v roce 2022 prezident Vladimir Putin prohlásil za území náležící Ruské federaci.

Když Manucharov vyjádřil překvapení, že si Simonjanová nečiní nárok na Oděskou oblast, kterou ruská vojska neobsadila, šéfku RT tím nadzvedl ze židle. "My nepracujeme na základě snů, ale na základě reality. Chtěla bych Oděsu, Kyjev, Charkov a všechno ostatní. Myslím, že reálné je to, na čem bychom se s Trumpem mohli dohodnout a co bychom mohli přijmout," prohlásila.

Její "kompromis" je podmíněny právě jednáním mezi Kremlem a novou americkou administrativou, píše Meduza. "Zastavíme se na kontaktní linii. Vše na této straně kontaktní linie je naše, vše na druhé straně není. Vzniklo by jakési nárazníkové pásmo, jak se to často děje v konfliktních zónách," navrhla Simonjanová, která řešení považuje za realistické a přijatelné.

Vrchní Putinova propagandistka také řekla, že Kreml bude potřebovat určité záruky, že Ukrajince nepozvou do NATO, i když rychle dodala, že "nikdo nikdy nevěří zárukám". Simonjanová pak odmítla sdělit, zda by závazek ‚nečlenství‘ Ukrajiny v NATO měl být na 20 let, nebo navždy.

Rusko by podle ní dále muselo zajistit "denacifikaci" Ukrajiny. Tu popsala jako "záruky, že Ukrajina nebude podnikat agresivní akce proti Rusku nebo utlačovat tamní ruskojazyčné obyvatelstvo". Meduza upozorňuje na to, že se ukázky z prosincového rozhovoru nyní opět začaly šířit na sociálních sítích a vyvolaly opětovné rozčílení na straně kremelských jestřábů.

Například vojenský analytik a publicista Boris Džereljevskij v článku pro SegodniaRU napsal, že si Simonjanová špatně vyložila "denacifikaci" a navrhla kompromisní řešení ukrajinského členství v NATO, které údajně schvaluje bývalý ukrajinský velitel praporu Azov Andrij Bileckij. Džereljevskij zaútočil na Simonjanovou a obvinil ji z úmyslné snahy podkopat těžce vybojované ruské zisky.

"Proč bychom se v době, kdy naše armáda postupuje a náš obranný průmysl nabírá na obrátkách, měli fakticky vzdát všech stanovených cílů speciální vojenské operace (Rusové tak nazývají svou agresi na Ukrajině - pozn. red.), z nichž hlavním je zajištění bezpečnosti naší země před hrozbami vycházejícími z ukrajinského území?" ptá se analytik. Podle něj by se to rovnalo kapitulaci a přiznání, že všechny oběti byly zbytečné.

Džereljevskij upozorňuje na to, že v historii země se opakovaně vyskytly případy, kdy války, které v podstatě již vyhráli ruští vojáci, prohráli politici. Podle něho nejde však o neschopnost politiků, ale o to, čím zájmům sloužili.

"Simonyanová není v žádném případě soukromá osoba, je šéfredaktorkou státního podniku. Skutečnost, že se vyjadřuje takto, ukazuje, do jaké míry si frakce obdivovatelů Západu udržuje v Rusku vliv. A to je hluboce znepokojující," uzavírá Džereljevskij.

