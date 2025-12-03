Zahraničí

"Nechci je tady," pustil se Trump do Somálců. Pak začala velká razie proti imigrantům

ČTK ČTK
před 1 hodinou
Americké federální úřady ve středu zahájily protiimigrační operace ve městech New Orleans v Louisianě a Minneapolisu v Minnesotě s cílem zadržet přistěhovalce, kteří ve Spojených státech pobývají bez povolení. Zásah v Minneapolisu podle stanice NBC News přichází den poté, co se prezident Donald Trump hrubě vyjadřoval o Somálcích, kteří v tomto městě tvoří největší somálskou komunitu v USA.
Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump. | Foto: Reuters

Při oznámení operace v New Orleansu Trumpova administrativa uvedla, že se zaměří na "nejhorší z nejhorších" zločinců, kteří se v zemi nacházejí nelegálně. Je mezi nimi deset osob, které byly podle vlády propuštěny z místních věznic kvůli politice města, jež se považuje za útočiště pro migranty.

Demokraty vedené New Orleans, které leží v tradičně republikánském státě, už několik týdnů nervózně očekávalo příchod federálních agentů, píše deník The New York Times.

Ochránci práv přistěhovalců obyvatelům doporučili, aby co nejvíce omezili pobyt mimo domov vzhledem k výsledkům předešlých operací ve městech Los Angeles v Kalifornii, Chicago v Illinois a Charlotte v Severní Karolíně. Republikánský guvernér Louisiany Jeff Landry se naopak podle agentury AP nechal slyšet, že by podobnou akci uvítal.

Trump vyčinil Somálcům, kongresmanku nazval odpadem

Americká média už dříve informovala, že Úřad pro imigraci a cla (ICE) plánuje své agenty nasadit do dvojměstí Minneapolis-Saint Paul. O středečním zahájení operace informovala NBC News s odvoláním na své zdroje. Imigrační agenti budou cílit na somálské migranty bez dokumentů, uvedl podle stanice CNN federální činitel.

Trump minulý měsíc oznámil, že ruší dočasnou ochranu před deportací pro Somálce žijící v Minnesotě. Prezident během úterního zasedání vlády řekl, že Somálce ve Spojených státech nechce, jelikož podle něj "k ničemu nepřispívají". Dále dodal, že ve své zemi "jen pobíhají okolo a zabíjejí se navzájem". Šéf Bílého domu rovněž označil za "odpad" demokratickou kongresmanku z Minnesoty Ilhan Omarovou, která je původem ze Somálska.

Její rodina podle NBC News uprchla před občanskou válkou v Somálsku a Omarová vyrůstala v uprchlickém táboře v Keni předtím, než se přestěhovala do USA, kde získala americké občanství. "Jeho posedlost mnou nahání hrůzu. Doufám, že dostane pomoc, kterou tak zoufale potřebuje," napsala v reakci zákonodárkyně o prezidentovi na sociální síti X.

Termín "město poskytující útočiště" (anglicky sanctuary city) se v USA používá k označení měst, která kvůli odlišným politickým názorům svého vedení omezují spolupráci s federálními migračními úřady. Zejména proto, aby jim ztížily deportace migrantů do zemí původu.

Většina lidí, kteří byli zadrženi v podobných protiimigračních taženích v jiných městech, v minulosti žádný trestný čin nespáchala, píše New York Times. V Charlotte, kde bylo zatčeno více než 370 lidí, mělo podle federálních úřadů záznam o trestné činnosti 44 z nich.

 
