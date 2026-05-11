11. 5. Svatava
Zahraničí

"Nechci, aby se zmocnil Tchaj-wanu". Trump bude s čínským prezidentem jednat o citlivém bodu

ČTK

Americký prezident Donald Trump počítá s tím, že při návštěvě Číny tento týden bude s tamním prezidentem Si Ťin-pchingem jednat také o Tchaj-wanu a prodeji amerických zbraní tomuto ostrovu, který si Peking nárokuje. Řekl to v pondělí novinářům v Bílém domě.

Americký prezident Donald Trump.
Americký prezident Donald Trump.Foto: REUTERS
Trump zopakoval své přesvědčení, že má se Siem velmi dobrý vztah. I proto si nemyslí, že by se Čína za jeho prezidentství pokusila Tchaj-wanu zmocnit. "Řekl jsem mu, že nechci, aby se to stalo," poznamenal. Zároveň ale podotkl, že ostrov je od Spojených států velmi daleko.

Devětasedmdesátiletý americký prezident také řekl, že téma Tchaj-wanu, jehož jsou USA nejdůležitějším podporovatelem, na společném jednání pravděpodobně nadnese Si. Budou se bavit i o prodeji amerických zbraní ostrovu. "Prezident Si by chtěl, abychom tak nečinili," připomněl.

Deník The New York Times (NYT) v pondělí napsal, že skupina demokratických i republikánských senátorů na Trumpa naléhá, aby pokročil s odkládaným prodejem zbraní Tchaj-wanu v hodnotě 14 miliard dolarů (asi 290 miliard Kč). Jde podle nich o zásadní test závazku americké vlády vůči asijskému ostrovu.

Čína považuje Tchaj-wan za jednu ze svých provincií a hrozí mu vojenským zásahem, pokud vyhlásí nezávislost. Ostrov přesto funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje vláda jedné strany.

K dalším tématům, o nichž chce Trump s čínským prezidentem diskutovat, patří válka v Íránu, energetika či propuštění Američanů zadržovaných v Číně.

Trumpova návštěva druhé nejlidnatější země světa začne ve středu a potrvá do pátku. Půjde o první cestu prezidenta Spojených států do Číny od roku 2017.

Cruise ship MV Hondius arrives at the port of Granadilla de Abona after being affected by a hantavirus outbreak, in Tenerife

Evakuace na Tenerife se zkomplikovala, loď s hantavirem připluje do přístavu

Poslední fáze evakuace lidí z lodi MV Hondius, kde se šířila nákaza hantavirem, se v pondělí odpoledne kvůli větru zkomplikovala. Loď nakonec bude muset připlout do přístavu na Tenerife, oznámilo španělské ministerstvo zdravotnictví. Z plavidla by mělo vystoupit 28 lidí, sdělila dříve ministryně Mónica Garcíová. Pak by loď měla odplout do Nizozemska.

Ilustrační foto.

Nedostatek leteckého paliva kvůli válce může narušit letní sezonu

Narušení globálních dodávek paliva v důsledku války s Íránem a omezení dopravy přes Hormuzský průliv mohou narušit letecký provoz v blížící se letní turistické sezoně. Aerolinky kvůli dražšímu a hůře dostupnému palivu už teď ruší některé lety, omezují kapacity a zdražují letenky. Další rušení letů může být za rohem, uvedla ve své analýze agentura Bloomberg.

