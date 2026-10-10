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Zahraničí

Nechceš na vojnu, jdeš sedět! Do Evropy se vrací tresty pro odpírače, důvod je jasný

Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
Matyáš Zrno
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Dva týdny natvrdo. Tolik dostal 25letý muž v Norsku za to, že nenastoupil na povinnou vojenskou službu. Soud první takový trest za posledních 20 let zdůvodnil neblahou bezpečnostní situací v Evropě. Dosud dostávali norští „odpírači“ jen podmíněné tresty.

Většina norských rekrutů slouží 12 měsíců. U vybraných specializovaných útvarů (např. námořnictvo, speciální síly nebo pohraniční stráž) může služba trvat 16 až 18 měsíců.
Většina norských rekrutů slouží 12 měsíců. U vybraných specializovaných útvarů (např. námořnictvo, speciální síly nebo pohraniční stráž) může služba trvat 16 až 18 měsíců. Foto: Forsvaret
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Muž se měl hlásit v kasárnách na jaře 2023, ale vojenskou službu přes výzvy a urgence nenastoupil. Obžaloba pro něj požadovala 30 dní vězení, soud nicméně nedokázal, že by se chtěl službě vyhýbat trvale.

Případ tak byl posuzován jako dočasné nenastoupení služby a pachatel dostal jen 14 dní vězení. Norská veřejnoprávní televize NRK o tom informovala o víkendu.

Dosud se ale podobné případy podle rozhodnutí norského Nejvyššího soudu z roku 2006 trestaly pouze podmíněně nebo pokutou. Prokuratura i soud nyní argumentují tím, že geopolitické prostředí a tím i bezpečnostní hrozby se v Evropě zásadně změnily.

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Norsko si podle soudu v současné bezpečnostní situaci nemůže dovolit ignorování povolávacích rozkazů. Základní vojenská služba je v zemi vnímána jako klíčový pilíř národní obrany a odrazování agresora. Pokud by nenastoupení do zbraně procházelo bez reálného trestu, narušilo by to systém odvodů a celkovou připravenost ozbrojených sil.

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Norsko má povinnou vojenskou službu pro muže i ženy, ale neslouží všichni. Branci jsou vybíráni na základě lékařských prohlídek a výsledků testů.  

Každý rok vyplní všichni 19letí povinně armádní online dotazník. Týká se to 60 tisíc až 70 tisíc mladých lidí, z nichž na fyzické, psychologické a zdravotní testy je pozváno přibližně 20 až 25 tisíc. Do samotné služby nakonec nastoupí jen zhruba devět až deset tisíc nejmotivovanějších a nejlépe hodnocených rekrutů (cca 15 procent z celého ročníku).

Vojenská služba má ve společnosti vysoký status a je vnímána jako prestižní záležitost. Pro mladé Nory je absolvování vojenské služby významnou položkou v životopisu, která jim pomáhá při přijímacích zkouškách na vysoké školy i při hledání zaměstnání v civilním sektoru.

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Většina rekrutů slouží 12 měsíců. U vybraných specializovaných útvarů (např. námořnictvo, speciální síly nebo pohraniční stráž) může služba trvat 16 až 18 měsíců. Vojáci nedostávají klasický plat, ale denní nezdanitelné služebné, mají zdarma ubytování, stravu, cestování domů a po dokončení služby dostávají jednorázový finanční bonus.

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Po skončení základní služby jsou absolventi zařazeni do záloh (obdoba českých Aktivních záloh) a až do věku 55 let mohou být svoláváni na krátká cvičení.

Vzhledem k vysokému počtu zájemců armáda nenutí sloužit nikoho, kdo nemá motivaci nebo zdravotní předpoklady. Pokud je však občan oficiálně povolán a výběrem prošel, má zákonnou povinnost nastoupit. Odmítnutí nástupu bez legitimního důvodu je trestným činem.

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