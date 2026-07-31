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Zahraničí

„Nechceme střely, chceme mír.“ Trump zpochybnil licenci na Patrioty pro Ukrajinu

ČTK,Zahraničí

Americký prezident Donald Trump si není jist, zda Spojené státy poskytnou Ukrajině licenci na výrobu střel do systémů protivzdušné obrany Patriot. Ve čtvrtek to řekl britskému deníku Financial Times (FT). Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přitom po úterní schůzce s Trumpem uvedl, že mu šéf Bílého domu licenci přislíbil.

U.S. President Trump hosts a reception for the reigning MLB World Series champion Los Angeles Dodgers, at the White House
Americký prezident Donald Trump: Vlastně licence na vybavení neudělujeme.Foto: REUTERS – Evelyn Hockstein
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„Je to opravdu mimořádná zbraň a ... my musíme být trochu opatrní, komu poskytujeme licence. Vlastně licence na vybavení neudělujeme,“ řekl Trump v telefonickém rozhovoru s FT. Dodal, že co se týče Ukrajiny, „zabýváme se tím“.

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Zelenskyj v úterý jednání s Trumpem v Bílém domě označil za dobré a řekl, že s americkým prezidentem mluvil o výrobě střel do systémů Patriot a některých dalších nápadech.

Systémy Patriot jsou klíčové pro schopnost Ukrajiny zachycovat balistické rakety, kterými ruská armáda útočí na Kyjev a další města. Ukrajinští činitelé opakovaně naléhají na západní spojence, aby je Ukrajině poskytli. Země, která se od února 2022 brání ruské vojenské invazi, jich má akutní nedostatek.

Trump rovněž britskému deníku řekl, že se soustředí na to, aby rusko-ukrajinský konflikt skončil. Dodal, že jeho zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner v nadcházejících dnech poprvé navštíví Ukrajinu. „Velmi jednoduše řečeno - my chceme, aby ta válka skončila,“ uvedl Trump. „Nechceme střely, chceme mír,“ dodal.

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