Světlo na konci tunelu? Podle deníku The Washington Post existuje po pěti letech první skutečně nadějné znamení, že by válka na Ukrajině mohla skončit. Američtí vyjednavači Jared Kushner a Steve Witkoff vymysleli složitý koncept bortící tabu na obou stranách. Putin má dostat kýžený zbytek Donbasu, což odmítá Kyjev. Ukrajina by ale získala členství v NATO, což bylo dosud nemyslitelné pro Moskvu.
Podle zdroje blízkého jednáním Putin v soukromí přijal, že Ukrajina by po válce mohla dostat od USA a Evropy bezpečnostní závazek podobný článku 5 Severoatlantické smlouvy. A to nejen od Evropanů, ale i od USA, což Washington dosud odmítal. Podmínkou je, že na ukrajinském území nebudou vojáci NATO, píše Washington Post.
Rusko by výměnou dostalo úlevu od sankcí. Ty by se ale okamžitě vrátily, kdyby začalo znovu připravovat vpád na Ukrajinu. Američané také požadují, aby Rusko po příměří stáhlo své jednotky od hranic. Kdyby znovu zaútočilo, vojáci NATO by se okamžitě přesunuli na Ukrajinu.
Veřejně přitom Kreml hraje hru na tvrdého hráče. Minulý týden předložil americkým vyslancům v Moskvě požadavky, které by v podstatě rozložily NATO – návrat do stavu před rokem 1997, tedy před rozšiřováním Severoatlantické aliance. Kushner však tvrdí, že takové „maximalistické pozice“ se nemají brát doslova. „V soukromých rozhovorech obě strany chápou, že bez praktických kompromisů válka neskončí,“ napsal.
Podle vysokého amerického činitele Kushner Putina varoval: „Začalo to jako válka s Ukrajinou. Teď je to zástupná válka s Evropou.“
Kamenem úrazu zůstává území. Putin požaduje celý Donbas, Volodymyr Zelenskyj odmítá vydat cokoli, co Rusové dosud nedobyli. Tedy především poslední dvě města na Donbase – Slovjansk a Kramatorsk. Kushner proto zkouší nový tah: nabídnout Putinovi Donbas za dosud nepředstavitelnou cenu, - tedy za plné členství Ukrajiny v NATO.
Zelenskyj to minulý víkend sám prozradil. „Američané se zeptali: Co kdyby Ukrajina vstoupila do NATO? Stáhla by se pak z Donbasu? Padlo to poprvé,“ řekl. Kdyby balík obsahoval bezpečnostní záruky, peníze na obnovu a žádné limity pro velikost ukrajinské armády, předložil by ho Zelenskyj Ukrajincům v referendu.
Tím ukrajinský prezident naznačil, že je o této variantě připraven jednat. Kyjev má podle Kushnera dostat i „cenu útěchy“ tedy cestu k členství v EU. Evropští představitelé chystají pro Kyjev zvláštní proces, který ale i tak může trvat deset let. Vstup do unie navíc narazí na ekonomické spory se státy jako je Polsko, které mají silný zemědělský sektor a bojí se ukrajinské konkurence.
Za jednáním s Kremlem stojí američtí vyjednavači Jared Kushner a Steve Witkoff. Kritici jim vyčítají, že jsou k agresorovi příliš vstřícní a především Jared Witkoff že přebírá ruský výklad války. Ukrajina i hlavní evropské země nicméně jejich snahu podporují.
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