Nečekaný zvrat. Herec Kevin Spacey byl zproštěn obvinění ze sexuálního obtěžování

Americká prokuratura stáhla obvinění herce Kevina Spaceyho ze sexuálního obtěžování osmnáctiletého chlapce, kterého se podle obžaloby dopustil v roce 2016 na malém ostrově v americkém státě Massachusetts. Dnes o tom informovala agentura AP.

Spacey čelil obviněním, že před třemi lety mladého muže opil a pak ho obtěžoval v baru na ostrově Nantucket, kde muž pracoval jako uklízeč nádobí. Herec, jehož nejvíce proslavil televizní seriál Dům z karet, vinu popírá.

Nečekaný zvrat v procesu nastal 8. července, kdy poškozený s odvoláním na pátý dodatek ústavy odmítl před soudem dále vypovídat. Měl vysvětlit vymazané zprávy z mobilního telefonu, který prý měl v době obtěžování u sebe. Místo toho soudu sdělil, že telefon ztratil.

Devětapadesátiletého herce v minulosti z obtěžování obvinilo více než třicet mužů, před soudem ale dosud skončila jen kauza z ostrova Nantucket. Jako první herce v říjnu 2017 obvinil ze sexuálního obtěžování o dvanáct let mladší americký herec Anthony Rapp, kterého se prý pokusil svést před zhruba třemi desítkami let. Spaceymu bylo tehdy 26 a Rappovi 14 let. Spacey se Rappovi za nevhodné chování omluvil.