Nečekaný zásah. Ukrajinci trefili letiště, které mělo být mimo dosah

Je to pro Rusko klíčový „tažný kůň“ jejich letecké kampaně proti Ukrajině: stíhací bombardér SU-34. Od tohoto týdne mají Rusové o dva kusy méně. Ukrajinské námořnictvo zasáhlo střelou Neptun letiště Marinovka ve Volgogradské oblasti v Rusku a zničilo dva stroje. Moskva je využívá především jak nosiče klouzavých bomb. Stroj stojí v přepočtu skoro jednu miliardu korun.
Jde o nejdelší útok ukrajinských střel Neptun-D na nepřátelské území. Od startu k cíli překonala raketa více než 600 km. Informuje o tom ukrajinské námořnictvo,
Útok přichází jen dva týdny poté, co v noci na 15. října ukrajinské síly zaútočily na letiště Borisoglebsk ve Voroněžské oblasti Ruské federace, kde zasáhly šest dalších Su-34.
SU-34 je pravděpodobně nejlepší ruský stíhací bombardér. Je to moderní letoun zařazený do služby v roce 2014. Má vysokou nosnost (až kolem 8 tun) a dlouhý dolet. Rusové ho denně využívají k bombardování ukrajinských pozic na frontě i cílů v zázemí.
Obrana neexistuje
Stroj nejčastěji shazuje obávané klouzavé pumy. Tedy klasické letecké pumy doplněné o přídavný modul s vyklápěcími nosnými křídly a řídicím systémem.
Po odhozu z vysoké výšky nemíří strmě k zemi, ale plachtí vzduchem na vzdálenost 40 až 70 kilometrů, což letounům umožňuje zůstat mimo dosah nepřátelské protivzdušné obrany. Je to pro Rusko extrémně levný i účinný způsob, jak zasahovat vzdálené cíle.
Proti klouzavým bombám navíc neexistuje obrana. Rusové běžně shazují na ukrajinské pozice kolem 250 klouzavých pum denně, přičemž Su-34 nese hlavní tíhu těchto operací.
Podle ukrajinské rozvědky (HUR) disponuje Moskva přibližně sto čtyřiceti Su-34. Kolem čtyřiceti kusů Ukrajinci od začátku války zničili. Kapacitu výroby odhadují ukrajinští analytici na 14–18 kusů ročně.
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