Přeskočit na obsah
Výhody pro přihlášenéPro přihlášené
Benative
6. 11. Liběna
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Nečekaný tah: Putin chce dostat k jednomu stolu Trumpa i Si Ťin-pchinga. Obejdou se bez Evropy

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Už 18. a 19. listopadu se může uskutečnit historicky první společný summit prezidentů USA, Ruska a Číny. Donald Trump, Vladimir Putin a Si Ťin-pching by mohli v čínském Šen-čenu jednat především o jaderných zbraních. Dojít ale může i na Ukrajinu. V takovém případě by to ale bylo jednání bez Kyjeva i Evropy. Kritici mluví o „nové Jaltě“.

FILE PHOTO: Chinese President Xi welcomes Russian President Putin at SCO summit in Tianjin
Čínský prezident Si Ťin-pching vítá ruského prezidenta Vladimira Putina na summitu Šanghajské organizace pro spolupráci (ŠOS) v čínském Tchien-ťinu loni v srpnu (archivní foto).Foto: Reuters – Alexander Kazakov
Reklama

Informaci jako první potvrdil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Prozradil, že již probíhají přípravy možného trilaterálního jednání. Podle listu Wall Street Journal navrhl schůzku ruský prezident Vladimir Putin v telefonickém hovoru se svým americkým protějškem Donaldem Trumpem na počátku října, když spolu oba lídři domlouvali tzv. dieselovou dohodu o prodeji ruské ropy do USA.

Schůzku Putin-Si-Trump už oficiálně potvrdilo i čínské ministerstvo, ačkoli zprvu na otázky ohledně možného summitu odpovídalo spíše vyhýbavě. „Čína komunikuje s příslušnými stranami o setkání hlav států Číny, Ruska a USA,“ uvedla v reakci na novinářskou otázku mluvčí resortu čínské diplomacie Mao Ning.

Šlo by tak o vůbec první trojstranný summit prezidentů těchto tří zemí, které jsou současně jadernými velmocemi.

Související

Pouze americká strana zatím setkání ještě nepotvrdila. Donald Trump nicméně dal už několikrát najevo, že si řešení mezinárodních problémů představuje jako jakýsi „koncert velmocí“. A americký ministr zahraničí Marco Rubio také naznačil, že se jedná o možné schůzce na okraj zasedání APEC, kam se Trump chystá vycestovat.

Reklama
Reklama

Ukrajina i jaderné zbraně

Mluvit by se mohlo mimo jiné i o válce na Ukrajině. Zdroj obeznámený s postoji Pekingu nicméně pro Financial Times uvedl, že Čína se nechce stát hlavním prostředníkem mírových jednání. Raději by podpořila dohodu až ve chvíli, kdy bude její uzavření na dosah.

Vedle Ukrajiny by se hlavním tématem jednání mohla stát kontrola jaderného zbrojení. Letos v únoru totiž vypršela platnost smlouvy New START - poslední dohody, která právně omezovala počet rozmístěných strategických jaderných zbraní Spojených států a Ruska.

Související

Smlouva stanovovala limit 1550 rozmístěných strategických jaderných hlavic a nejvýše 700 rozmístěných mezikontinentálních raket, balistických raket na ponorkách a strategických bombardérů pro každou ze smluvních stran.

Po jejím vypršení již Washington a Moskva nejsou těmito limity právně vázány. Rusko sice nabídlo jejich dobrovolné dodržování, ale bez nové dohody a kontrolních mechanismů nelze plnění spolehlivě ověřovat.

Reklama
Reklama

Podle nejnovější zprávy Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru (SIPRI) disponovalo Rusko na začátku letošního roku přibližně 4400 jadernými hlavicemi a Spojené státy zhruba 3700. Čína měla přibližně 620 hlavic.

Čínský jaderný arzenál roste

Nejrychleji na světě však roste čínský jaderný arzenál. Zatímco v roce 2018 Peking disponoval podle SIPRI přibližně 280 hlavicemi, nyní se jejich počet více než zdvojnásobil.

Související

Americký Pentagon odhaduje, že do roku 2030 by Čína mohla překročit hranici 1000 hlavic. Starší americká prognóza z roku 2022 dokonce počítala s možností 1500 hlavic do roku 2035. Odborníci z Bulletin of the Atomic Scientists však upozorňují, že jde o nejistý scénář závislý na budoucím tempu výroby a výstavbě raketových sil.

Peking totiž neinvestuje pouze do samotných jaderných hlavic, ale také do prostředků jejich dopravy na cíl. Podle letošní analýzy Federation of American Scientists vybudovala Čína přibližně 350 nových raketových sil pro mezikontinentální balistické střely.

Reklama
Reklama

Rusko zbrojí o sto šest

Současně Čína rozšiřuje i mobilní raketové jednotky a modernizuje flotilu jaderných ponorek. Nové mezikontinentální rakety a ponorkové střely JL-3 mají posílit schopnost Číny provést odvetný jaderný úder i po případném napadení vlastního území.

Ve zbrojení však pokračuje také Rusko. Moskva modernizuje své strategické raketové síly a vyvíjí nové nosiče jaderných zbraní, včetně těžké mezikontinentální balistické rakety RS-28 Sarmat, která má nahradit sovětské střely R-36M. Program však provázejí technické problémy a opakovaná zpoždění.

Související

Rusko přesto letos oznámilo úspěšnou zkoušku Sarmatu a plánuje jeho zavedení do výzbroje. Spojené státy současně modernizují vlastní jadernou triádu, tedy pozemní rakety, strategické bombardéry a raketové ponorky.

Právě rozdílná velikost jaderných arzenálů ale zřejmě představuje překážku případné trojstranné dohody. Čína dlouhodobě odmítá účast na odzbrojovacích jednáních s Washingtonem a Moskvou s argumentem, že její jaderné síly jsou stále několikanásobně menší. Podle Pekingu by měly nejprve výrazně snížit své zásoby Spojené státy a Rusko, které společně vlastní naprostou většinu světových jaderných zbraní.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama

Newslettery

Ranní Aktuálně

Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.

Nejnovější články z Kultury

Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.

Všechny newslettery

Tato funkce je dostupná pouze pro přihlášené uživatele

Odemknout

Opravdu chcete zrušit odběr tohoto newsletteru?

Nejnovější
Až do pondělí budou noční teploty klesat většinou pod nulu, nejvíce tam, kde se uklidní vítr a zůstane jasná obloha.
Až do pondělí budou noční teploty klesat většinou pod nulu, nejvíce tam, kde se uklidní vítr a zůstane jasná obloha.
Až do pondělí budou noční teploty klesat většinou pod nulu, nejvíce tam, kde se uklidní vítr a zůstane jasná obloha.

Předpověď na celý víkend: Mrazivému objetí neutečete. Sobota ale příjemně překvapí

Čechy čeká mrazivý víkend. Až do pondělka budou teploty v nočních hodinách klesat pod bod mrazu, přes den pak bude záležet na tom, kde vykoukne slunce. Konec týdne se ale s největší pravděpodobností obejde bez srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své předpovědi. Zároveň meteorologové lákají na zasněžené hory, podmínky jsou podle nich vhodné pro turistiku.

Reklama
Italy's PM Giorgia Meloni attends an end-of-year press conference in Rome
Italy's PM Giorgia Meloni attends an end-of-year press conference in Rome
Italy's PM Giorgia Meloni attends an end-of-year press conference in Rome

„Evropu odsoudíme k bezvýznamnosti.“ Meloniová se zostra přidala k Pavlově kritice

Giorgia Meloniová ostře kritizovala nekoordinovaný postup evropských zemí při jednáních o válce na Ukrajině. Šéfka italské vlády požaduje, aby státy EU určily jednoho zástupce, který bude mluvit za celou unii. Současný přístup, kdy se jednotlivé iniciativy a vyjednávací formáty překrývají, podle ní podkopává evropskou důvěryhodnost. Podobně se vyjádřil také český prezident Petr Pavel.

Reklama
Reklama
Reklama