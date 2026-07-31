Nečekaný obrat v Ceutě. Tisíce migrantů se dobrovolně vracejí do Maroka

Zhruba 25 tisíc lidí, kteří od čtvrtka přišli v nekontrolovaném proudu z Maroka do Ceuty, se už zase vrátilo zpět. Ve svém odhadu uvedlo španělské ministerstvo vnitra. Podle ministerstva do Ceuty od čtvrtka přišlo na 50 tisíc lidí, starosta města Juan Jésus Vivas odpoledne zmínil údaj, podle kterého hranici překročilo od čtvrtka na 60 tisíc lidí. Při snaze dostat se do Španělska utonulo 34 lidí.
Odchody většího počtu lidí podle ministerstva začaly dnes ráno a údaj 25 tisíc lidí se vztahuje k páteční 13. hodině. O výrazném snížení počtu příchozích a odchodech z Ceuty informovali také zpravodajové z místa. Podle ministerstva se veškeré návraty konají dobrovolně.
Počty migrantů, kteří se dostali do Ceuty z Maroka, se v posledním týdnu zvyšovaly na několik stovek denně, což vedlo k zahlcení tamního migračního centra.
Nápor vyvrcholil ve čtvrtek. Podle španělského premiéra Pedra Sáncheze za situaci mohou organizované skupiny, které se zabývají převaděčstvím. Masivní příchod označil za narušení územní celistvosti Španělska.
Ceuta podobnou situaci zažila už v roce 2021, kdy během dvou dnů dorazilo do města kolem 10 tisíc migrantů. Madrid tehdy obvinil Maroko, že záměrně uvolnilo kontrolu hranice, aby vyvinulo tlak na Španělsko kvůli sporu o Západní Saharu. V samotné Ceutě žije přibližně 80 tisíc obyvatel. Se zbytkem Španělska je spojená pouze letecky a po moři.
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