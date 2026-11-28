Létají s nimi Češi, chválí si je Ukrajinci a ruští vojenští blogeři si nad nimi lámou hlavu. Švédské gripeny míří na Ukrajinu. Mají především zastavit ruské klouzavé bomby. Jenže jen s raketou, jejíž dodávky zatím nikdo nepotvrdil. Rusové se i tak nového letounu obávají. Mohl by ukončit jejich vzdušnou nadvládu nad bojištěm.
Mezi vojáky na frontě budí klouzavá bomba (KAB) větší hrůzu než drony. Puma s náloží až 1 400 kilogramů srovná se zemí celé budovy a po odhozu ji prakticky nelze sestřelit. Jediná obrana je zasáhnout letoun, který ji nese a který jí vypouští z bezpečné vzdálenosti desítek kilometrů.
Rusko podle ukrajinského ministerstva obrany shodilo v říjnu rekordních 7 987 KAB-ů, většinou ze stíhacích bombardérů Su-34, které létají čtyřicet až sedmdesát kilometrů za frontou.
Proti tomu chtějí nyní Ukrajinci vyslat švédskou stíhačku Gripen. Deník Svenska Dagbladet o něm zveřejnil reportáž z Vinnycje, kde sídlí velitelství ukrajinského letectva.
Poslední let stíhacího pilota. Generálmajor Jaroslav Míka se rozloučil s kokpitem gripenu.
Šestnáct nových a šestnáct darovaných
Ukrajina 30. června 2026 podepsala kontrakt na nákup šestnácti nových gripenů verze E. Saab za cenu (v přepočtu) asi 53,5 miliardy korun. To je zhruba třetina částky, za kterou si Česko koupilo 24 amerických stíhaček F-35 (150 miliard).
Letadla mají na Ukrajinu začít přilétat v roce 2029. Zaplatí je půjčka EU s podporou Británie, ta přidala 300 milionů eur.
Dřív přiletí starší gripeny C a D. Švédsko jich daruje šestnáct, první podle Zelenského v lednu nebo únoru 2027. Na rychlejších dodávkách se na Ukrajině s ministrem obrany Jevhenijem Chmarou domlouval i nejvyšší velitel švédských ozbrojených sil Micael Claesson, ministerstvo to oznámilo 22. listopadu.
Zázrak? S tím opatrně…
Plukovník Jurij Ihnat, mluvčí ukrajinského letectva, řekl deníku Svenska Dagbladet (SvD), že každý pilot chválí stroj, na kterém létá. Ale v interních chatech, kam spolu píšou, vidí, že „většina dnes dává přednost gripenu“.
Je prý snadný na výcvik, hodně automatizovaný a nepotřebuje tak dlouhou dráhu jako F-16. Může startovat i ze silnic.
Loni v říjnu napsal pilot MiGu-29 Vadym Vorošylov, přezdívaný Karaya, na Instagramu, že gripen je jediná stíhačka na světě, za kterou by prodal duši. Reportéři SvD se s Ihnatem sešli v parku, kde stojí podobizny obětí ruského útoku z roku 2022, při kterém zahynulo 28 lidí.
„Doufám, že to nenaperou sem do mostu.“ Lidé sledovali přelet gripenů přes centrum Prahy.
Ihnat ale s nadšením šetří. „Všichni mluví o střele Meteor. S ním můžeme poprvé skutečně bojovat s nepřátelskými letadly na opravdu velké vzdálenosti,“ řekl.
Slovo „game-changer“ ale odmítá: „Spálili jsme se na něm tolikrát.“ Tak se podle něj mluvilo o raketách ATACMS, systémech HIMARS i letounu F-16. Gripen má podle něj navíc jen velmi omezené bojové zkušenosti. Podobně mluvil i začátkem června v televizi: gripeny situaci na frontě hned nezmění, meteor ale pomůže odehnat ruské letectvo od hranic.
Raketa, na které stojí všechno
Meteor je evropská střela s náporovým motorem, který ji žene vysokou rychlostí po celé dráze. Saab uvádí dolet přes 100 kilometrů, jeho poradce a bývalý pilot gripenu Jussi Halmetoja řekl, že při vysoké rychlosti doletí až 200 kilometrů. Výrobce MBDA tvrdí, že má největší zónu, z níž cíl nemá šanci uniknout. Na ukrajinských F-16 ho ale použít nejde, nemají ho integrovaný.
Podle britského analytika Justina Bronka z institutu RUSI má gripen s Meteorem výrazně větší šanci zasáhnout Su-34 shazující bomby šedesát až sedmdesát kilometrů za frontou než F-16 s americkými střelami.
Ihnat počítá s tím, že gripen doprovodí MiGy-29 a F-16 s přesnými bombami a ruské stíhačky sestřelí dřív, než stihnou zasáhnout. Na bojišti by tak poprvé od začátku války mohli Ukrajinci získat lokální vzdušnou převahu.
Ukrajinský expert Andrij Charuk upozorňuje, že střely s dlouhým doletem potřebují oči, které vidí dál než radar stíhačky. Meteor proto nejlíp funguje ve dvojici se švédským letadlem včasné výstrahy Saab 340, které sleduje oblohu až na 450 kilometrů a navádí stíhačky.
Ukrajina má jen dvě taková letadla. Od března s nimi létá bojové mise. Gripen se s nimi navíc umí propojit bez dalších úprav, oba stroje pocházejí od Saabu. Charuk ale čeká, že Rusové najdou protiopatření. „Každá nová zbraň působí jen krátce, pak nepřítel najde odpověď.“
Rusové: nejdřív strach, pak R-37M
Ruské vojenské blogery zpráva vyděsila. Vlivný vojenský telegramový kanál Dva majoři napsal koncem května, že střela Meteor má „provozní dosah přes 100 kilometrů a při odpalu z velké výšky celých 200“, což může „našim nosičům bomb“ přidělat potíže.
Bloger Voevoda veščaet podle serveru Dialog.UA označil gripeny s meteory za „obrovský kvalitativní skok“. Kanál Vojenská kronika zase podle Lenta.ru už předvídá odpověď: stíhačky Su-35S s raketami R-37M, které mají podle kanálu dolet přes 230 kilometrů.
Ruská střela přesahuje všechno, co Ukrajina nasazuje, takže střela Meteor rozdíl zmenší, ale nezruší. V příspěvku, který cituje SvD, autor Vojenské kroniky zároveň tvrdí, že gripeny čekají logistické problémy a řada provozních omezení.
Česká stopa v Čáslavi
Gripeny létají i v Česku. Čtrnáct kusů, dvanáct jednomístných C a dva dvoumístné D, si od roku 2005 pronajímáme od Švédska a mají základnu v Čáslavi.
Nejsou ale naše: vlastní je švédský stát. Pronájem měl skončit v roce 2027, ministerstvo ho však prodloužilo do roku 2035 pro dvanáct strojů, za 16,7 miliardy korun včetně servisu a výcviku, a navíc čtyři miliardy za modernizaci.
Americké F-35 mají do Česka přilétat od roku 2031 a plně schopné nasazení budou až v roce 2035. Dva české stroje se tedy vrátí Švédsku už v roce 2027 a Stockholm je může darovat Ukrajině.
Výzbroj českých gripenů je skromnější než ta, o které se mluví na Ukrajině. Ministerstvo obrany v roce 2023 uvedlo, že nesou rakety AIM-120 AMRAAM a AIM-9 Sidewinder a bez dalších úprav nemohou střílet novějšími typy včetně střely Meteor. Loni sice proběhl softwarový upgrade a další je v plánu, ale není známo, že by získaly střely Meteor.
Podle iROZHLAS.cz ministerstvo chystá nákup třiceti střel IRIS-T od německé firmy Diehl Defence za 1,4 miliardy korun. Jde o stejný typ, který patří i do balíku pro Ukrajinu.
Čeští piloti mají za sebou sedm misí při ostraze nebe NATO: v Litvě, Estonsku a na Islandu. Letos v únoru tři čáslavské gripeny na cvičení ve Španělsku odlétaly všechny plánované lety bez jediné technické závady a Čáslav tam získala další dva velitele misí. V červnu pět gripenů absolvovalo cvičení Ramstein Flag ve Švédsku a Norsku, včetně simulovaných soubojů s francouzskými letouny Rafale.
Thajská královna Suthida absolvovala samostatný let ve stíhacím letounu Saab JAS 39C Gripen.
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