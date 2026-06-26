„Nebudu je léčit, zabiju je.“ Austrálie řeší šokující přístup k izraelským pacientům

Dva zdravotníci ze Sydney čelí obžalobě poté, co na videu prohlašovali, že by zabíjeli své izraelské pacienty. Australský soud ale nyní rozhodl, že nahrávku nebude možné u procesu použít. Byla totiž pořízena bez jejich souhlasu.
Kontroverzní případ, který loni vyvolal pobouření nejen v Austrálii, ale i v Izraeli, nabral nečekaný obrat.
Soudce Nejvyššího soudu státu Nový Jižní Wales Michael McHugh rozhodl, že video zachycující výroky bývalých zdravotníků Ahmada Rashada Nadira a Sarah Abu Lebdehové je nepřípustným důkazem. Podle něj bylo pořízeno v rozporu s australskými zákony, protože vzniklo bez souhlasu obou zachycených osob.
Video pořídil loni v únoru izraelský tvůrce Max Veifer během náhodného rozhovoru přes aplikaci ChatRoullete.
Na záznamu se zdravotní sestra Sarah Abu Lebdehová vyjadřuje k izraelským pacientům slovy: „Nebudu je léčit, zabiju je.“
Její kolega Ahmad Rashad Nadir pak tvrdí: „Nemáš ponětí, kolik z*sraných izraelských psů přišlo do téhle nemocnice. Poslal jsem je všechny do pekla.“
Oba byli po zveřejnění videa z nemocnice vyhozeni a následně obviněni. Vinu ale odmítají a u soudu se hájí mimo jiné tím, že nahrávka byla pořízena nezákonně. Nadirův advokát Greg James označil Veifera za člověka, který provozuje vlastní „soukromou samozvanou hlídkovou činnost“.
Soudce argumentaci obhajoby přijal. „Dospěl jsem k pevnému závěru, že veškeré videozáznamy musí být z procesu vyloučeny,“ uvedl ve svém rozhodnutí. Obžaloba tak bude muset u srpnového procesu spoléhat především na svědeckou výpověď samotného Veifera, nikoliv na video, které celý případ odstartovalo.
Izraelský influencer rozhodnutí ostře odsoudil. Podle něj soud vyslal nebezpečný signál. „Teď můžete v nemocnici vyhrožovat zabitím izraelských pacientů, chlubit se zabíjením Židů, nenávidět je před kamerou, ale pokud vás někdo natočí bez vašeho svolení, důkaz zmizí a můžete tvrdit, že proti vám není dostatek důkazů,“ prohlásil.
Veifer varoval, že takový přístup může povzbudit další podobné projevy nenávisti. „Poselství nezní: Nevyhrožujte Židům. Zní: Ujistěte se, že vás u toho nikdo nenatočí. A pokud ano, stačí říct, že jste s natáčením nesouhlasili,“ uvedl.
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