Nebudou nám vnucovat svůj způsob života. Nečekané spojenkyně vyhlásily boj migraci

Jejich politické pozice by na první pohled nemohly být odlišnější. Giorgia Meloniová vede národně konzervativní Bratry Itálie, Mette Frederiksenová dánskou sociální demokracii. V otázce migrace se z nich však staly blízké spojenkyně a jedny z nejhlasitějších zastánkyň jejího zpřísnění v EU. V pondělí zveřejnily společný manifest, v němž vyzývají k ochraně Evropy před nelegálními migranty.
„Obě jsme hrdé na evropské křesťanské kulturní dědictví a chceme ho chránit. Od lidí, kteří přicházejí do našich zemí a rozhodnou se udělat z Evropy svůj domov, očekáváme, že budou respektovat naše hodnoty a nebudou se nám snažit vnucovat způsoby života, s nimiž se neztotožňujeme,“ uvedly Meloniová s Frederiksenovou ve společném prohlášení na sociálních sítích.
„Nikdo nemůže popřít negativní dopady nelegální migrace na naše společnosti: rostoucí míru kriminality, stále větší tlak na veřejné služby a oslabování důvěry občanů. Zvláště závažné je, když nelegální migranti, kteří nemají právo zůstat v našich zemích, páchají násilné trestné činy, obchodují s drogami nebo se dopouštějí sexuálního násilí,“ zdůraznily.
Překvapivé spojenectví
Samy premiérky připouštějí, že jejich spolupráce může na první pohled působit překvapivě. Obě pocházejí z opačných pólů politického spektra a u řady témat se rozcházejí. Otázku migrace však vnímají jako oblast, ve které dokážou postupovat společně.
„Jsme jediné dvě ženy v čele vlád v Evropské unii. Jedna z nás vede velkou zemi na jihu, druhá malou zemi na severu. Spojuje nás však touha bránit Evropu,“ napsaly.
Sever EuroNews v souvislosti s tím připomíná, že právě Frederiksenová s Meloniovou se v poslední době staly nejvýraznějšími zastánkyněmi přísnější migrační politiky v EU. Jejich spolupráci navíc umocnila nedávná krize ve španělské exklávě Ceuta, kde během několika hodin překročily hranici desítky tisíc nelegálních migrantů.
Itálie a Dánsko v reakci na tuto krizi iniciovaly otevřený dopis unijním institucím, který podepsalo 22 členských států. Vyzvaly v něm ke koordinovanému postupu, posílení vnějších hranic a řešení takzvaných „pull faktorů“, tedy okolností, které migranty k cestě do Evropy motivují.
„Co můžeme udělat dál?“
Meloniová s Frederiksenovou dále ve svém manifestu píší, že občané evropských zemí už čekají na konkrétní kroky příliš dlouho. „Především obyčejní lidé platili za nekontrolovanou migraci vysokou cenu. Je naší povinností pokračovat s odhodláním v úsilí nabídnout občanům, zejména těm nejzranitelnějším, konkrétní řešení a zajistit větší bezpečnost a ochranu našich komunit,“ uvedly.
Jedním z hlavních opatření, která prosazují, jsou návratová centra mimo území Evropské unie. „Co tedy můžeme udělat dál? Musíme zřídit návratová centra ve třetích zemích a hledat další inovativní řešení mimo Evropu. Usilovně na tom pracujeme,“ dodaly s odkazem na model návratových center, který Itálie zkouší v Albánii a který byl nedávno zahrnut do nové unijní migrační legislativy.
Obě političky chtějí také zvýšit počet deportací cizinců bez práva na pobyt. Připomněly, že se jim společně podařilo změnit přístup k uplatňování Evropské úmluvy o lidských právech vůči pachatelům závažné trestné činnosti, což má vést k efektivnějšímu vyhošťování.
Samotné deportace ale podle nich problém nevyřeší. Za stejně důležité považují integraci a respektování evropských hodnot i ze strany cizinců, kteří v Evropě žijí legálně.
„Respektování našich zákonů musí jít ruku v ruce s respektem k evropským hodnotám. To platí pro nelegální migranty, stejně jako pro miliony cizinců, kteří v našich zemích i v celé Evropě žijí legálně,“ uzavřely.
Kolumbii zasáhlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, záběry ukazují bortící se katedrálu
Západ Kolumbie v pondělí postihlo zemětřesení o síle 7,4 stupně, které bylo cítit i v Ekvádoru a v Panamě, informovala agentura AFP s odvoláním na kolumbijskou geologickou službu. Zemětřesení mělo epicentrum v departementu Chocó, jehož guvernérka na sociálních sítích píše o zraněných a vážných škodách. Počty zraněných zatím nejsou známy. Podle agentury Reuters nebylo vydáno varování před tsunami.
Podnikatel podezřelý z objednání bombového útoku na italského novináře je ve vězení
Italské úřady v pondělí oznámily další zatčení v případu bombového útoku na vozidla italského investigativního novináře Sigfrida Ranucciho z loňského října. Z objednání útoku je podezřelý podnikatel Valter Lavitola, považovaný za blízkého spolupracovníka zesnulého italského expremiéra Silvia Berlusconiho, napsala agentura AFP.
ŽIVĚ Ukrajinský útok v Nižněkamsku zabil podle úřadů 13 lidí, mířil na rafinérii
Třináct lidí zemřelo a skoro pět desítek dalších utrpělo zranění při rozsáhlém náletu ukrajinských dronů na Nižněkamsk v Tatarstánu, uvedly úřady v této republice ve středním Rusku. Cílem útoku byl jeden z největších rafinérských komplexů v Rusku, oznámil ukrajinský generální štáb.
Třicet let po vraždě hiphopové legendy stane obviněný před soudem. Ze čtyř podezřelých je naživu už jen on
Téměř třicet let po zastřelení amerického rappera Tupaca Shakura v pondělí výběrem poroty začal soud s Duanem "Keffem D" Davisem obviněným ze zosnování vraždy hiphopové legendy. Informuje o tom agentura AP, podle níž může výběr poroty trvat většinu týdne.
Fukal: Chlácholení Sparty neberu, soupeři nemáš dát takovou šanci. Slavii čeká dilema
Po dvou gólových jízdách doma se Slováckem 5:1 a v Ostravě 4:0 porazila Slavia na vlastní půdě Pardubice jen 2:1 a bála se o výhru do poslední minuty. Náznak určitého poklesu v tom ovšem nevidím.