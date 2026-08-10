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Zahraničí

Nebudou nám vnucovat svůj způsob života. Nečekané spojenkyně vyhlásily boj migraci

Martin Sluka
Martin Sluka
Martin Sluka

Jejich politické pozice by na první pohled nemohly být odlišnější. Giorgia Meloniová vede národně konzervativní Bratry Itálie, Mette Frederiksenová dánskou sociální demokracii. V otázce migrace se z nich však staly blízké spojenkyně a jedny z nejhlasitějších zastánkyň jejího zpřísnění v EU. V pondělí zveřejnily společný manifest, v němž vyzývají k ochraně Evropy před nelegálními migranty.

+ Meloni, Al Di LĂ  Di Date E Luoghi PrioritĂ  è Negoziato Serio +
Frederiksenová (vpravo) s Meloniovou se v poslední době staly nejvýraznějšími zastánkyněmi přísnější migrační politiky v EU.Foto: Profimedia – Chigi Palace Press Office/Filipp / Zuma Press / Profimedia
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„Obě jsme hrdé na evropské křesťanské kulturní dědictví a chceme ho chránit. Od lidí, kteří přicházejí do našich zemí a rozhodnou se udělat z Evropy svůj domov, očekáváme, že budou respektovat naše hodnoty a nebudou se nám snažit vnucovat způsoby života, s nimiž se neztotožňujeme,“ uvedly Meloniová s Frederiksenovou ve společném prohlášení na sociálních sítích.

„Nikdo nemůže popřít negativní dopady nelegální migrace na naše společnosti: rostoucí míru kriminality, stále větší tlak na veřejné služby a oslabování důvěry občanů. Zvláště závažné je, když nelegální migranti, kteří nemají právo zůstat v našich zemích, páchají násilné trestné činy, obchodují s drogami nebo se dopouštějí sexuálního násilí,“ zdůraznily.

Překvapivé spojenectví

Samy premiérky připouštějí, že jejich spolupráce může na první pohled působit překvapivě. Obě pocházejí z opačných pólů politického spektra a u řady témat se rozcházejí. Otázku migrace však vnímají jako oblast, ve které dokážou postupovat společně.

„Jsme jediné dvě ženy v čele vlád v Evropské unii. Jedna z nás vede velkou zemi na jihu, druhá malou zemi na severu. Spojuje nás však touha bránit Evropu,“ napsaly.

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Sever EuroNews v souvislosti s tím připomíná, že právě Frederiksenová s Meloniovou se v poslední době staly nejvýraznějšími zastánkyněmi přísnější migrační politiky v EU. Jejich spolupráci navíc umocnila nedávná krize ve španělské exklávě Ceuta, kde během několika hodin překročily hranici desítky tisíc nelegálních migrantů.

Itálie a Dánsko v reakci na tuto krizi iniciovaly otevřený dopis unijním institucím, který podepsalo 22 členských států. Vyzvaly v něm ke koordinovanému postupu, posílení vnějších hranic a řešení takzvaných „pull faktorů“, tedy okolností, které migranty k cestě do Evropy motivují.

„Co můžeme udělat dál?“

Meloniová s Frederiksenovou dále ve svém manifestu píší, že občané evropských zemí už čekají na konkrétní kroky příliš dlouho. „Především obyčejní lidé platili za nekontrolovanou migraci vysokou cenu. Je naší povinností pokračovat s odhodláním v úsilí nabídnout občanům, zejména těm nejzranitelnějším, konkrétní řešení a zajistit větší bezpečnost a ochranu našich komunit,“ uvedly.

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Jedním z hlavních opatření, která prosazují, jsou návratová centra mimo území Evropské unie. „Co tedy můžeme udělat dál? Musíme zřídit návratová centra ve třetích zemích a hledat další inovativní řešení mimo Evropu. Usilovně na tom pracujeme,“ dodaly s odkazem na model návratových center, který Itálie zkouší v Albánii a který byl nedávno zahrnut do nové unijní migrační legislativy.

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Obě političky chtějí také zvýšit počet deportací cizinců bez práva na pobyt. Připomněly, že se jim společně podařilo změnit přístup k uplatňování Evropské úmluvy o lidských právech vůči pachatelům závažné trestné činnosti, což má vést k efektivnějšímu vyhošťování.

Samotné deportace ale podle nich problém nevyřeší. Za stejně důležité považují integraci a respektování evropských hodnot i ze strany cizinců, kteří v Evropě žijí legálně.

„Respektování našich zákonů musí jít ruku v ruce s respektem k evropským hodnotám. To platí pro nelegální migranty, stejně jako pro miliony cizinců, kteří v našich zemích i v celé Evropě žijí legálně,“ uzavřely.

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