“Je naprosto hrozná,” ulevil si Trump. Novinářka boří stereotyp, sítě jsou u vytržení

Bylo to brutální zhodnocení, které by se klidně mohlo objevit na MSNBC nebo CNN, napsal o živém vstupu Heinrichové pro Fox News z 15. srpna Washington Post.
"Atmosféra v místnosti nebyla dobrá," uvedla zmíněná reportérka krátce poté, co Trump na Aljašce uspořádal společnou tiskovou konferenci s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
"Nevypadalo to, že by to dopadlo dobře. Zdálo se, že Putin přišel, všechny převálcoval, řekl, co chtěl říct, udělal si fotku vedle prezidenta a odešel," dodala příkře Heinrichová.
Sociální sítě okamžitě explodovaly. O dva dny později moderátor John Oliver ve svém pořadu na HBO uvedl, že Trump "uspořádal tiskovou konferenci, která dopadla tak špatně, že ani reportérka Fox News na ní nedokázala najít nic pozitivního".
WTAF!?! Faux News had @JacquiHeinrich come on immediately after the press conference and BASH the meeting.— Gunther Eagleman™ (@GuntherEagleman) August 15, 2025
This is why we call these people FAKE NEWS.
Fox should be ashamed of themselves and they should IMMEDIATELY fire this lady.
pic.twitter.com/SvxNJQ4BlT
Nic nového
Práce Heinrichové už dřív neunikla ani Trumpovi samotnému. Několikrát ji veřejně kritizoval, například za to, že zpochybnila jeho rozhodnutí vystavit vozidla Tesla před Bílým domem. Nebo když se v březnu letošního roku pozastavila nad legálností deportačních letů.
"O víkendu jsem sledoval Jacqui Heinrichovou z Fox News a myslel jsem si, že je naprosto hrozná. Měla by pracovat pro CNN, ne pro Fox News," napsal Trump na svůj profil na sociální síti Truth Social.
Reportérka čelí kritice i od konzervativních sledujících a komentátorů a na sítích. Řada kolegů se jí ale zastala. "Nebojí se naštvat svou základnu," řekl Washington Postu anonymně jeden z korespondentů Bílého domu. "Jejím úkolem není někoho potěšit. Jejím úkolem je informovat o novinkách a to je přesně to, co dělá," popsal.
Na sociálních sítích jí vyjádřil podporu i hlavní politický analytik stanice Brit Hume. "Hraje to čestně, pokrývá obě strany příběhu. Možná můžete mít argumenty proti některým reportérům z Bílého domu, ale ne proti ní," napsal na síti X.
Podporu ocenila i sama Heinrichová. "Od Fox News necítím nic než zastání," řekla pro Vanity Fair. "Od posledních voleb mě třikrát povýšili. Asi něco dělám správně."
Její kvality podtrhl i bývalý zástupce tiskového tajemníka Bílého domu za Bidenovy administrativy Andrew Bates. Pro list Washington prohlásil, že Heinrichová byla upřímná a svou práci brala vážně. "Samozřejmě bylo mnoho okamžiků, kdy jsme se navzájem ostře neshodli, ale vždy to byl vztah založený na respektu a já jsem si vážil její bystrosti, intelektu i integrity," řekl.