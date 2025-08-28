Zahraničí

“Je naprosto hrozná,” ulevil si Trump. Novinářka boří stereotyp, sítě jsou u vytržení

před 2 hodinami
Ačkoliv novináři americké televizní stanice Fox News čelí kritice spíše kvůli podpoře prezidenta Donalda Trumpa, reportérka a korespondentka v Bílém domě Jacqui Heinrichová má dlouhodobě opačný problém. Naposledy se připomněla kritickým hodnocením schůzky Trumpa s vůdcem Kremlu Vladimirem Putinem.
"Nezdálo se, že by to šlo dobře," řekla ke schůzce Putina s Trumpem reportérka Fox News Jacqui Heinrichová | Video: X/C_3_C_3

Bylo to brutální zhodnocení, které by se klidně mohlo objevit na MSNBC nebo CNN, napsal o živém vstupu Heinrichové pro Fox News z 15. srpna Washington Post. 

"Atmosféra v místnosti nebyla dobrá," uvedla zmíněná reportérka krátce poté, co Trump na Aljašce uspořádal společnou tiskovou konferenci s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. 

"Nevypadalo to, že by to dopadlo dobře. Zdálo se, že Putin přišel, všechny převálcoval, řekl, co chtěl říct, udělal si fotku vedle prezidenta a odešel," dodala příkře Heinrichová.

Sociální sítě okamžitě explodovaly. O dva dny později moderátor John Oliver ve svém pořadu na HBO uvedl, že Trump "uspořádal tiskovou konferenci, která dopadla tak špatně, že ani reportérka Fox News na ní nedokázala najít nic pozitivního".

Nic nového

Práce Heinrichové už dřív neunikla ani Trumpovi samotnému. Několikrát ji veřejně kritizoval, například za to, že zpochybnila jeho rozhodnutí vystavit vozidla Tesla před Bílým domem. Nebo když se v březnu letošního roku pozastavila nad legálností deportačních letů.

"O víkendu jsem sledoval Jacqui Heinrichovou z Fox News a myslel jsem si, že je naprosto hrozná. Měla by pracovat pro CNN, ne pro Fox News," napsal Trump na svůj profil na sociální síti Truth Social. 

Reportérka čelí kritice i od konzervativních sledujících a komentátorů a na sítích. Řada kolegů se jí ale zastala. "Nebojí se naštvat svou základnu," řekl Washington Postu anonymně jeden z korespondentů Bílého domu. "Jejím úkolem není někoho potěšit. Jejím úkolem je informovat o novinkách a to je přesně to, co dělá," popsal. 

Putin se dostal z izolace, setkání s Trumpem na Aljašce označil za užitečné

U.S. President Trump meets with Russian President Putin in Alaska

Na sociálních sítích jí vyjádřil podporu i hlavní politický analytik stanice Brit Hume. "Hraje to čestně, pokrývá obě strany příběhu. Možná můžete mít argumenty proti některým reportérům z Bílého domu, ale ne proti ní," napsal na síti X. 

Podporu ocenila i sama Heinrichová. "Od Fox News necítím nic než zastání," řekla pro Vanity Fair. "Od posledních voleb mě třikrát povýšili. Asi něco dělám správně."

Její kvality podtrhl i bývalý zástupce tiskového tajemníka Bílého domu za Bidenovy administrativy Andrew Bates. Pro list Washington prohlásil, že Heinrichová byla upřímná a svou práci brala vážně. "Samozřejmě bylo mnoho okamžiků, kdy jsme se navzájem ostře neshodli, ale vždy to byl vztah založený na respektu a já jsem si vážil její bystrosti, intelektu i integrity," řekl. 

Podepíše Putin mír se Zelenským? Just z Moskvy prozrazuje ruskou podmínku  (celý článek s videem zde)

Spotlight News - Jiří Just | Video: Matyáš Zrno
 
zahraničí Donald Trump Vladimir Putin USA

Aktualizováno před 7 minutami
