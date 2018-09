Britské vězení opustí obávaný džihádista, který pomáhal IS. Úřady ho nemohou vyhostit

Radikální islámský kazatel Anjem Choudary se v říjnu dostane na svobodu. A to přestože je nebezpečný a hrozí, že bude opět radikalizovat muslimy.

Londýn - Přestože je sám rodilý Brit, povzbuzoval britské muslimy, aby se přidali k džihádistům a odjeli bojovat do Sýrie a Iráku. Radikální kazatel Anjem Choudary zatím sedí ve vězení za podporu teroristické organizace Islámský stát (IS).

Ne však na dlouho. V říjnu se dostane předčasně na svobodu. A to i přesto, že je úřady považovaný za "opravdu nebezpečnou osobu". Propuštění mu bylo umožněno poté, co si odpykal polovinu trestu.

Britským médiím to potvrdil náměstek z ministerstva spravedlnosti zodpovědný za vězeňství Rory Stewart. Choudaryho označil za "velice škodlivého klerika, který bude velmi, velmi důkladně hlídán" policií a bezpečnostními složkami.

Ačkoliv hrozí, že duchovní bude na svobodě dál šířit islamistickou propagandu a radikalizovat muslimy, úřady ho nemohou vyhostit. Anjem Choudary se narodil v Londýně a má britské občanství.

Bez internetu a se zákazem vstupu do parku

Duchovní sice opustí vězeňskou celu, bude ale muset dodržovat přísná pravidla. Podle deníku The Telegraph nebude smět vycestovat ze země, používat internet ani veřejně vystupovat v londýnském Hyde Parku, tradičním místě vyhrazeném pro svobodu projevu, kde se může každý vyjadřovat k libovolnému tématu.

Choudary bude mít také zakázáno scházet se se členy militantní organizace Muhádžirun, která je spojena s řadou teroristů a již před svým zatčením vedl.

Vyhýbat se bude muset všem místům v Londýně, kde se dřív scházel se svými následovníky, které se pokoušel radikalizovat. Bude mít také seznam mešit schválených ministerstvem spravedlnosti, jež bude moci navštěvovat.

List upozorňuje, že jde o tak přísná pravidla, že je Choudary dříve nebo později poruší a půjde zpátky do vězení.

Uznal chalífát a slíbil věrnost IS

"Je to někdo, komu sice nebyl uložen příliš vysoký trest, ale kdo je skutečně nebezpečný člověk," řekl náměstek Rory Stewart v rozhovoru pro deník Evening Standard.

Anjem Choudary dostal v roce 2016 trest pěti a půl roku ve vězení. Britskou policii ale svou činností zaměstnával dlouhá léta předtím. Jako bývalý právník se ve svém kázání a výkladu koránu vždy pohyboval těsně na hraně zákona, připomíná britský deník The Independent Choudaryho.

To se mu ovšem dařilo jen do doby, než v roce 2014 vyhlásil takzvaný Islámský stát nad dobytým územím v Sýrii a Iráku svůj chalífát. Svou věrnost vůdci IS sice nikdy veřejně nevyslovil, ale svým stoupencům posílal zprávy na sociálních sítích, ve kterých jim radil, aby se do chalífátu odstěhovali. Výzvy k podpoře IS zveřejňoval také na svém YouTube kanálu.

Když padl před dvěma lety rozsudek, měla už policie důkazy, které ho spojovaly s plány asi dvaceti teroristických útoků a se stovkou džihádistů, kteří z Británie odjeli bojovat do Sýrie. Jeho následovníkem byl například i jeden útočník z London Bridge, kde loni v červnu zemřelo osm lidí.

Jak vrátit radikály do běžného života

Choudary není jediný radikál, který se v Británii dostane brzy na svobodu. Na začátku června deník The Guardian spočítal, že do konce letošního roku vyprší v Británii trest více než 80 usvědčených teroristům.

Britská vláda proto do konce roku spustí program, který má společnost na tento problém připravit. V rámci něj podstoupí asi dvě desítky muslimských duchovních speciální týdenní školení, kde se naučí, jak se vypořádat s propuštěnými vězni ovlivněnými radikální ideologií.

Na šíření radikálního islámu v britských věznicích už v roce 2016 upozorňoval i bývalý náměstek ministerstva spravedlnosti Ian Acheson. Tehdy se ministerstvo obávalo, že se riziko jakéhokoliv (pravicového i islamistického) extremismu týká asi 700 odsouzených. Celkem ve věznicích pracuje asi 300 duchovních. V každé věznici měl být alespoň jeden z nich proškolený v rámci připravovaného programu.

Video: Radikalizace teroristů začíná na internetu