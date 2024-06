"Nebezpečné a ubohé." KLDR poslala do Jižní Koreje šest set balonů s odpadky

Severní Korea v noci na neděli vyslala do Jižní Koreje zhruba 600 balonů s odpadky, oznámila jihokorejská armáda. KLDR již ve středu poslala na svého jižního souseda stovky balonů s odpadky a hnojem, což označila za upřímný dárek. Soul označil krok Pchjongjangu za nebezpečný a ubohý. Informovala o tom agentura Reuters.

Balon s odpadky, který KLDR vyslala do Jižní Koreje. | Foto: Reuters

Pytle s odpadky obsahujícímu plasty, papír a cigaretové nedopalky byly nalezeny v různých částech jihokorejského hlavního města Soulu mezi sobotními 20:00 a dnešními 10:00 (sobotních 13:00 SELČ až dnešních 03:00 SELČ), uvedla jihokorejská armáda. Doplnila, že monitorovala místa, odkud byly balony vyslány a následně je vyzvedla v místech, kde dopadly. Dříve armáda veřejnost vyzvala, aby se balonů nedotýkala a hlásila je úřadům.

V neděli bude podle jihokorejské agentury Jonhap zasedat jihokorejská bezpečnostní rada, aby rozhodla, zda znovu začít prostřednictvím reproduktorů vysílat propagandu přes hranici, což přestala dělat po summitu se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem v roce 2018.

Náměstek severokorejského ministra obrany vydal prohlášení, v němž varoval, že v reakci na létání "špinavých věcí" do KLDR budou do Jižní Koreje zaslány "hromady odpadkového papíru a špíny". Narážel tak zřejmě na to, že také z Jižní Koreje často nad tu Severní létají balony. Většinou je vysílají aktivisté a nesou letáčky kritické k Pchjongjangu, informace o demokratické společnosti a v některých případech i paměťové disky s jihokorejskou hudbou.

Severní a Jižní Korea zůstávají od války z let 1950 až 1953 technicky ve válečném stavu, protože konflikt skončil jen příměřím, nikoli podpisem mírové smlouvy.

Jihokorejský ministr obrany Sin Won-sik na okraj konference v Singapuru svému americkému protějšku Lloydu Austinovi dnes řekl, že severokorejské vysílání balonů do Jižní Koreje podle jihokorejské armády porušuje dohodu o příměří. Ministři se pak shodli, že budou koordinovat svou reakci na případné další severokorejské hrozby a provokace.

