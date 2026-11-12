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Zahraničí

„Nebezpečná chvíle pro Evropu.“ Rusko chce s USA jednat i o vlivu na Česko, bez nás

Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
Jaroslav Synčák
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Zatímco Spojené státy usilují o zapojení evropských zemí do dalších jednání o ukončení války na Ukrajině, Moskva jejich účast odmítá. Důvodem jsou podle bruselského deníku Politico zásadně odlišné představy o tom, o čem se má vlastně jednat a kdo má rozhodovat o budoucím bezpečnostním uspořádání Evropy.

UAE hosts Ukraine-Russia talks convened by the US, in Abu Dhabi
Jared Kushner, zeť amerického prezidenta Donalda Trumpa, a ministr zahraničí Spojených arabských emirátů šejk Abdalláh bin Zájid Ál Nahján se účastní třístranných jednání mezi delegacemi Spojených států, Ruska a Ukrajiny, která se konají pod záštitou Spojených arabských emirátů v Abú Dhabí 10. listopadu 2026.Foto: Reuters – Rula Rouhana
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Podle deníku chtějí američtí vyjednávači Steve Witkoff a Jared Kushner, zeť prezidenta Donalda Trumpa, urychlit rozhovory a zajistit, aby listopadové jednání v Abú Dhabí bylo posledním, kterého se Evropané přímo neúčastnili.

„Potřebujeme Evropu u stolu,“ řekl Politicu jeden z amerických představitelů.

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Washington argumentuje především tím, že evropské země nemohou zůstat stranou rozhovorů o vlastní bezpečnosti. Případná dohoda se totiž nebude týkat pouze Ukrajiny, ale také budoucího fungování NATO, bezpečnostních záruk a vztahů mezi Ruskem a evropskými státy.

Američané navíc chtějí, aby Evropané slyšeli ruské požadavky přímo a mohli na ně sami reagovat, nikoli se o nich dozvídat pouze zprostředkovaně od amerických vyjednávačů.

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UAE hosts Ukraine-Russia talks convened by the US, in Abu Dhabi
UAE hosts Ukraine-Russia talks convened by the US, in Abu Dhabi
UAE hosts Ukraine-Russia talks convened by the US, in Abu Dhabi
UAE hosts Ukraine-Russia talks convened by the US, in Abu Dhabi
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Moskva má jinou představu

Moskva nechce řešit pouze podmínky ukončení války, chce také jednat o novém bezpečnostním uspořádání celého evropského kontinentu.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil za rozumné nejprve dohodnout jeho základní parametry a teprve potom se věnovat samotnému konfliktu na Ukrajině. Podle zdroje z ruské delegace je ukrajinské urovnání pouze jednou částí mnohem širší debaty.

Russia's Security Council meeting held in Moscow
Vladimir Medinskij, poradce ruského prezidenta Vladimira Putina a vedoucí ruské delegace při třístranných mírových jednáních o Ukrajině v Abú Dhabí, hovoří s ředitelem zahraniční rozvědky Sergejem Naryškinem a ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem během schůzky členů Bezpečnostní rady v Moskvě v Rusku 6. listopadu 2026.Foto: Reuters – Mikhail Metzel

Právě v tom je jeden z hlavních rozporů. Rusko dlouhodobě požaduje omezení vlivu NATO ve východní Evropě.

Už před invazí na Ukrajinu v roce 2022 požadovalo, aby aliance zastavila rozšiřování a stáhla své jednotky ze zemí, které do ní vstoupily po roce 1997, tedy včetně Česka, Polska, Maďarska a pobaltských států, které do NATO vstoupily v roce 1999, respektive 2004.

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Západ tyto požadavky odmítl. Jejich naplnění by totiž Moskvě fakticky dávalo možnost zasahovat do bezpečnostních rozhodnutí suverénních států.

Chtějí získat vliv na Evropu

Evropské země se proto obávají, že by Moskva chtěla prostřednictvím jednání s Washingtonem získat vliv na podobu evropské bezpečnosti, aniž by u stolu seděly státy, kterých se případné dohody bezprostředně týkají.

„Pokud poslední jednání nepřinesla nic jiného, po měsících obav z toho, že zůstane stranou, se Evropa nyní – samozřejmě s Putinovým souhlasem – ocitá uprostřed nejnebezpečnějších jednání v nedávné historii kontinentu,“ popisuje současnou situaci Politico s tím, že jde pro Evropu o nebezpečný okamžik.

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Američané podle deníku ale tvrdí, že bez Evropanů nebude možné vytvořit funkční a dlouhodobě udržitelnou dohodu. Připouštějí přitom i zásadní přehodnocení vztahů s Ruskem.

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Trvají ovšem na tom, že NATO zůstane ústředním pilířem kolektivní obrany Evropy. Podle Politica se na přípravě možných změn podílí také generální tajemník aliance Mark Rutte.

Podívejte se, jak ve středu o výsledcích jednání v Abú Dhabí hovořil americký vyslanec Jared Kushner:

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