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Zahraničí

Nebezpečí pro mistrovství světa v USA? Hackeři s vazbami na Írán hrozí dronovým útokem

ČTK

Hackerská skupina Handala s vazbami na Írán pohrozila útokem na mistrovství světa ve fotbale ve Spojených státech s pomocí dronů Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Hackeři tvrdí, že do nich dokázali proniknout. FBI v okolí amerických stadionů, kde se mají konat fotbalové zápasy, nasadil drony na ochranu proti letounům bez povolení k přeletu. V pátek o tom informovala agentura AFP.

Fotbalový stadion v Los Angeles, kde se odehraje zápas mezi Spojenými státy a Paraguayí.
Fotbalový stadion v Los Angeles, kde se v noci na sobotu odehraje zápas mezi Spojenými státy a Paraguayí.Foto: REUTERS
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Handala v prohlášení uvedla, že má už řadu měsíců přístup ke „každému snímku a každému podezřelému“, které zachytily FPV drony používané FBI. Jedná se o bezpilotní letouny, které operátor velmi přesně navádí na cíl za pomoci kamery snímající v živém přenosu. Prohlášení Handaly zveřejnila SITE Intelligence Group.

Drony FBI podle hackerů disponují technologií na rozpoznávání obličejů a poznávacích značek používanou při protiteroristických operacích.

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„Raději posilte bezpečnostní opatření na mistrovství světa, některé z těch týmů se nám vůbec nelíbí. Pamatujte si, že drony FPV jsou všude. Nikdy nevíte, jestli jeden neskončí přímo v autobuse vašeho týmu,“ uvedla Handala.

Drony mají ve Spojených státech nyní zakázáno přelétat nad stadiony pro zápasy mistrovství světa i nad místy, kde se shlukují fanoušci. Šampionát, který společně hostí USA, Kanada a Mexiko, ve čtvrtek odstartoval v mexické Guadalajaře. První zápas na americkém území se v pátek (v noci na sobotu SELČ) odehraje v Los Angeles, USA se v něm utkají s Paraguayí.

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Americká federální vláda vyčlenila 500 milionů dolarů (10,5 miliardy korun) na boj s rostoucí hrozbou, kterou drony pro sportovní události představují. Finance pokryly trénink místní i státní policie v potírání nepovolené dronové aktivity při fotbalovém mistrovství světa.

Handala v březnu uvedla, že se nabourala do osobní e-mailové schránky ředitele FBI Kashe Patela. Na internetu zveřejnila Patelovy fotografie, osobní i pracovní e-maily nebo životopis.

Ministerstvo zahraničí USA nabízí odměnu až deset milionů dolarů za informace vedoucí ke zjištění identity členů skupiny. Západní výzkumníci Handalu podle agentury Reuters považují za jednu z několika skupin, kterou využívají kybernetické jednotky íránských zpravodajských služeb.

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