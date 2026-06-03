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Zahraničí

Nebe nad Kuvajtem v ohni. Íránský útok ochromil letiště

Íránský útok drony a raketami zasáhl Kuvajt a přerušil provoz mezinárodního letiště.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Napětí v Perském zálivu dramaticky eskaluje. Íránský útok drony a raketami zasáhl Kuvajt. Dronový útok přerušil i provoz mezinárodního letiště, kde zabil nejméně jednoho člověka a zranil přes 60 lidí.

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Íránský útok zaměřený na civilní cíle v Kuvajtu si vyžádal jednu oběť a zanechal za sebou vážné škody, uvedlo ve středu ministerstvo zahraničí. Terčem se stalo mimo jiné mezinárodní letiště v Kuvajtu i diplomatické mise.

Rakety a drony zasáhly areál Kuwait International Airport a způsobily škody zejména na Terminálu 1. Agentura Reuters informovala o nejméně 63 zraněných, mezi kterými byli cestující i zaměstnanci letiště.

Americká vláda tvrdí, že zachytila odpálení raket v Íránu. | Video: Reuters

Úřady musely odklonit část letů. Státní civilní letecký úřad označil škody za „vážné“. Letiště po několika hodinách obnovilo lety společnosti Kuwait Airways z jednoho z terminálů.

Útok znamená další eskalaci v regionu, který byl po dubnovém příměří relativně klidný. Írán podle dřívějších informací vypálil salvu raket a dronů nejen na Kuvajt, ale i na další státy Perského zálivu, včetně Bahrajnu.

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Americká armáda mezitím uvedla, že část raket zachytila protivzdušná obrana. Washington v reakci podnikl odvetné údery a pokračuje v monitorování situace v regionu.

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