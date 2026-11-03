Dohoda s Íránem měla být na dosah. Pak přišel další americký úder

Spojené státy v pondělní podnikly údery na íránský ostrov Kešm v Hormuzském průlivu. V noci na úterý o tom s odvoláním na nejmenované americké činitele informoval list The Wall Street Journal (WSJ). Ten poznamenal, že útok se odehrál poté, co americký prezident Donald Trump v pondělí před dnešními kongresovými volbami v USA hovořil o tom, že dohoda s Teheránem by mohla být na dosah.
Pondělní útok je podle WSJ dalším za série omezených úderů, které na cíle v Íránu americké síly v posledních týdnech tajně podnikly. Podrobnosti o pondělních úderech list nezveřejnil.
Trump přitom v pondělí podle WSJ hovořil o tom, že USA už několik týdnů nebojují. Zároveň hovořil optimisticky o možnosti uzavření dohody s Teheránem, ačkoli v neděli zmínil připravenost USA zasadit islámské republice tvrdý úder. Trump střídavě vyhrožuje rozsáhlými útoky a zároveň usiluje o uzavření dohody s Íránem.
Média v posledních dnech zmiňovala možnost, že by se konflikt mohl po dnešních amerických volbách do Kongresu znovu vyostřit.
Dohoda byla na obzoru
Katarští vyjednavači přitom v pondělí večer odcestovali do Teheránu, kde chtějí jednat s íránským ministrem zahraničí Abbásem Arakčím o možné dohodě.
Írán opakovaně varoval, že na případné nové útoky odpoví údery na americké a izraelské cíle v sousedních zemích. Osm měsíců trvající válka, kterou v únoru rozpoutaly USA s Izraelem, nadále narušuje globální dodávky ropy a rozšiřuje se do dalších částí arabského regionu.
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