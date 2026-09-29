(Ne)přítel zpoza oceánu se vrací. Pomohou Američané Evropě před Ruskem?

Po měsících nejistoty kolem americké přítomnosti v Pobaltí přichází pro Estonsko a Litvu dobrá zpráva: jednotky USA se vracejí. Zároveň ale sílí debata, zda Evropa dokáže v obraně proti Rusku obstát bez klíčových amerických schopností a techniky. To všechno v době, kdy se Západ obává eskalace ze strany Ruska – a to i proti podnikům na území EU.
Od našeho zpravodaje v Pobaltí – Jedním z mediálně skloňovaných scénářů, o které se má ruský lídr Vladimir Putin v rámci eskalace vztahů se Západem pokoušet, je otestovat jednotu NATO. A to v atmosféře, kdy jeho americký protějšek Donald Trump občas alianci zpochybňuje a své spojence někdy nevybíravě a ostře kritizuje.
Od té doby, co šéf Bílého domu a jeho nejbližší spolupracovníci vyslali řadu rozporuplných signálů ohledně připravenosti USA bránit spojence napadené Ruskem, panují v některých evropských metropolích obavy, že Kreml nyní postupně zvyšuje tlak ve snaze prohloubit rozpory uvnitř aliance. A dost možná tak i ukázat Severoatlantickou alianci jako bezmocného „papírového tygra“.
Politici tady v Pobaltí však Putinův nátlak paradoxně často oceňují. Částečně nejspíš i kvůli tomu, že spojenectví s nejmocnějším mužem světa nechtějí pokazit – a zároveň proto, že tak nutí evropské země investovat do vlastní obrany.
V tom jsou přímo v Estonsku na špici, dávají na ni přes pět procent svého HDP, Litevci jim ale dýchají na krk. I přesto se místní obávají, jestli vysoké výdaje na obranu budou stačit: zvlášť poté, co Američané prohlásili, že budou ze starého kontinentu stahovat vojska.
Z Estonska i z Litvy během letošního roku americké jednotky odjely. Před několika dny ovšem obě země informovaly, že se Američané zase vrátí.
Američané se vracejí
USA měly před letošní pauzou v Estonsku zhruba 500 až 700 vojáků a v Litvě přibližně tisíc. Zatímco do Estonska má nová rotace dorazit v listopadu, do Litvy už nová americká jednotka míří. Přesné počty obou nových kontingentů zatím Washington nezveřejnil.
„Estonsko si vysoce váží přítomnosti USA v Estonsku a jejího přínosu k zajištění bezpečnosti v oblasti Baltského moře. To je základní kámen odstrašující a obranné strategie NATO, která potvrzuje připravenost a jednotu spojenců bránit území aliance,“ komentoval návrat amerických sil nový estonský ministr obrany Martin Herem.
Ještě nadšenější byl z oznámeného příjezdu litevský prezident Gitanas Nauséda. „Skvělá zpráva pro Litvu – americké jednotky zůstanou v naší zemi. Jsme vděční prezidentu Donaldu Trumpovi a americké administrativě za toto rozhodnutí, které je důležité nejen pro bezpečnost Litvy, ale i pro bezpečnost celého regionu,“ uvádí v prohlášení jeho tiskový odbor.
Zároveň dodal, že to vysílá jasný signál, že NATO je připraveno bránit každý centimetr svého území.
Američané v nejjižnější pobaltské zemi – která sousedí s ruskou enklávou Kaliningradem a Běloruskem – pravidelně rozmisťují prapory vojáků od roku 2019. Se zahájením ruské invaze na Ukrajinu Washington změnil status svých sil v Litvě na nepřetržité rotační nasazení.
Obejde se Evropa bez Američanů?
Přesto návrat spojenců z druhé strany Atlantiku neznamená, že všechno bude jako dřív. Britský bezpečnostní expert Tony Lawrence, působící v tallinském think-tanku ICDS, například upozorňuje, že zrovna spoléhání se na USA je slabé místo obrany východního křídla NATO.
„Nemůžeme se už spoléhat na americké podpůrné kapacity,“ apeluje.
Kromě munice podle něj nejspíš Američané nebudou schopni dodávat věci jako přesné údery, protivzdušnou a protiraketovou obranu nebo schopnosti tankování za letu.
Důležité je proto podle něj mnohonárodní úsilí, kde vidí první výsledky. „Němci právě oznámili obrovský balík prostředků pro údery na dlouhou vzdálenost, které budou pořizovat v příštích několika letech, aby nahradili prostředky, které se Amerika rozhodla do Evropy již nedodávat,“ poznamenává Lawrence.
„Evropská obrana je roztříštěná jak na straně nabídky, tak na straně poptávky. A musíme se naučit spolupracovat, zejména abychom nahradili náročné a drahé kapacity, které si jednotlivé státy jen těžko mohou dovolit financovat samy,“ uzavírá odborník.
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