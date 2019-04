Ne, nekončím, popřela Merkelová dohady o odchodu z funkce kancléřky po eurovolbách

Angela Merkelová dnes rozhodně popřela spekulace o svém údajně plánovaném odchodu z funkce německé kancléřky po květnových volbách do Evropského parlamentu. Takové dohady se v některých německých médiích vynořily poté, co předsedkyně kancléřčiny Křesťanskodemokratické unie (CDU) Annegret Krampová-Karrenbauerová svolala na začátek června uzavřenou schůzi předsednictva strany.

Na otázku, zda hodlá na červnové schůzi vedení CDU učinit nějaké oznámení o své budoucnosti, dnes Merkelová odpověděla, že "na to může odpovědět jasným ne".

Krampová-Karrenbauerová v pondělí svolala zasedání předsednictva CDU na 2. a 3. června, což vyvolalo spekulace, že by se mohlo jednat také o rychlé výměně v čele vlády. Merkelovou by přitom podle těchto dohadů vystřídala právě nynější šéfka CDU, která se nejvyšší stranické funkce ujala v prosinci poté, co se jí Merkelová vzdala.

Čtyřiašedesátiletá Merkelová svůj odchod z čela své strany po 18 letech oznámila loni v říjnu po velkých ztrátách CDU v zemských volbách v Hesensku. Tehdy bylo také krátce před zasedáním předsednictva strany. Merkelová řekla, že rozhodnutí vzdát se funkce předsedkyně CDU učinila už před delší dobou. V čele vlády však hodlá setrvat až do parlamentních voleb v roce 2021.