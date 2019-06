před 5 hodinami

Premiér Andrej Babiš (ANO) je už víc než dva roky ve střetu zájmů, protože se neodstřihl od svých bývalých firem. Česko by kvůli tomu mělo do evropského rozpočtu vrátit stovky milionů korun, které Babišův holding Agrofert získal. Vyplývá to z návrhu auditní zprávy, kterou mají Hospodářské noviny a Aktuálně.cz k dispozici. Její celé znění v originále si můžete přečíst zde.