Unijní návrh dohody o brexitu je pro Británii nepřijatelný, opakuje Mayová. Jde o irskou hranici

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Unijní návrh počítá s tím, že by Severní Irsko v podstatě zůstalo součástí evropské bezcelní zóny.

Londýn - Britská premiérka Theresa Mayová na schůzce s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem zopakovala, že návrh dohody o brexitu prezentovaný ve středu Evropskou komisí, je pro Londýn nepřijatelný. Média o tom informovala kancelář premiérky. Mayová údajně s Tuskem hovořila také o svém pátečním projevu, v němž by měla více rozvést britské návrhy týkající se podoby budoucích vztahů s Evropskou unií.

Unijní návrh právního textu rozvodové smlouvy vyvolal mezi zastánci brexitu velké vášně, neboť počítá s variantou, v níž by Severní Irsko v zásadě zůstalo součástí evropské bezcelní zóny, pakliže by Londýn nenavrhl schůdnější řešení. Tusk před čtvrteční schůzkou avizoval, že Britové musí přijít s "lepším nápadem" ohledně režimu na irské hranici.

Mayová ve čtvrtek šéfovi Evropské rady zopakovala to, co uvedla ve středu britským poslancům, tedy, že první verze dohody je nepřijatelná, protože by její uplatnění podkopalo společný britský trh a ústavní celistvost Spojeného království. Londýn údajně nechce otázku Severního Irska řešit samostatně, nýbrž "v rámci obecného vztahu mezi Británií a EU".

Velká očekávání nyní vzbuzuje páteční projev premiérky, který bude podle agentury Reuters zaměřen na "ambiciózní ekonomické partnerství", jehož chce Mayová s Bruselem dosáhnout. Kancelář premiérky po schůzce s Tuskem uvedla, že jednání bylo "pozitivní a konstruktivní".

Jako "nerealistickou" nicméně ve středu označil britskou vládní strategii bývalý konzervativní premiér John Major a ve čtvrtek se k němu přidal jeho labouristický nástupce Tony Blair. Ten rozhlasové stanici BBC Radio 4 řekl, že Mayová nemá žádnou šanci prosadit své cíle ohledně Severního Irska, pokud bude trvat na vystoupení z celní unie a zóny volného obchodu.

Blair podle deníku The Guardian apeloval v Bruselu na lídry EU, aby byli připraveni Británii nabídnout "přijatelnou cestu zpět do unie" za současného přehodnocení imigrační politiky. Ministerský předseda z let 1997 až 2007 si je prý jistý, že Brusel je na toto ochoten přistoupit. Rozhodnutí opustit EU označil za "historický omyl".

Brexit se irské hranici odrazí, trvdila Mayová před referendem

Deník The Independent přitom zaujalo video natočené jen dva dny před referendem o odchodu z Evropské unie v červnu 2016, v němž nynější Mayová konstatuje, že změny na otevřené irské hranici by po případném brexitu byly nevyhnutelné.

"Jen si to představte. Když budeme mimo EU a zavede se clo na vývoz zboží do EU, mezi Irskou republikou a Severním Irskem by muselo být něco, co tuto skutečnost reflektuje," říká ve videu Mayová. Totéž prý platí o schengenském prostoru a volném pohybu osob.

Komentátoři už několik měsíců upozorňují, že tato představa není realistická, a vyjádření Mayové z 21. června 2016 jim dává za pravdu.

Británie se v prosinci společným prohlášením se zástupci EU zavázala, že se obnovení irské hranice vyhne. Konkrétní plán, který by zároveň uspokojoval požadavek na jednotu britských území, ale zatím neexistuje. Podle The Independent je přitom zachování otevřené hranice v Irsku mnohými považováno za klíčové opatření z hlediska regionálního míru.