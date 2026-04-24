Návrat Rakouska-Uherska? Magyar láká nového spojence do Visegrádu

„Kdysi jsme sdíleli jednu zemi a Rakousko je pro Maďarsko klíčovým hospodářským partnerem,“ řekl vítěz nedávných parlamentních voleb Péter Magyar. „Rád bych posílil vztahy mezi Maďarskem a Rakouskem, a to jak z historických, tak i z kulturních a hospodářských důvodů.“
Středoevropská spolupráce byla dlouho doménou Viktora Orbána, který ve Visegrádské skupině (Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) viděl určitou protiváhu Bruselu. Jeho vyzyvatel a budoucí maďarský premiér ale již veřejně nastínil svou vizi středoevropského bloku.
Na tiskové konferenci počátkem tohoto měsíce navrhl sloučení Visegrádské skupiny – neformálního spojenectví Maďarska, Polska, Česka a Slovenska – s tzv. Slavkovským formátem Slavkov, což je rámec spolupráce zahrnující Rakousko, Česko a Slovensko.
„Věřím, že je to v zájmu všech zemí, včetně Rakouska a Maďarska,“ řekl Magyar. „Doufám tedy, že se nám v této oblasti podaří dosáhnout pokroku.“ A na důkaz, že to myslí vážně, zamíří na první zahraniční cestu právě do Vídně. A poté do Varšavy.
Podle deníku Politico se rakouská vláda k tomuto nápadu staví vstřícně. Jeden z vysokých rakouských diplomatů, který si přál zůstat v anonymitě, řekl, že posílení spolupráce mezi středoevropskými státy v rámci EU podle vzoru Beneluxu má svou logiku. „Jsme všechny státy přibližně stejné velikosti s mnoha společnými zájmy a společně bychom měli větší váhu, pokud jde o hlasovací sílu,“ řekl diplomat.
Péter Magyar sice před volbami slíbil zlepšit vztahy s EU, která blokovala miliardy eur z evropských fondů pro Maďarsko kvůli Orbánově politice, ale to neznamená, že nebude hledat v rámci EU spojence. V otázkách, jako je migrace nebo válka na Ukrajině, se totiž jeho názory od Orbánových zas tolik neliší. Ostatně dvacet let byl členem Orbánovy strany Fidesz a jeho názory jsou spíše pravicové.
„Je to maďarský nacionalista, patriot. Je velmi pevně pravicový a není jako Orbán - v tom smyslu, že je pragmatičtější v jednání s Evropou -, ale v žádném případě není progresivní osobností,“ vysvětluje v rozhovoru pro web Aktuálně.cz irský politický stratég a bývalý poradce britských konzervativců pro zahraniční politiku Garvan Walshe.
Například ohledně Benešových dekretů se ale Magyar projevil ve vztahu ke Slovensku jako větší jestřáb než Orbán. V telefonickém hovoru se slovenským premiérem Ficem podmínil dialog mezi oběma zeměmi zrušením zákona, který hrozí až půlročním vězením těm, kteří Benešovy dekrety zpochybňují.
Mohlo by vás zajímat: Magyar není žádný liberál. Jeho vztah k Ukrajině je jiný, než se může zdát
Duo tenisových hegemonů se rozpadá. Alcaraz kvůli zranění zápěstí vynechá Roland Garros
Španělský tenista Carlos Alcaraz nebude obhajovat titul na grandslamovém Roland Garros. Druhý hráč světového žebříčku vzdal svůj start kvůli zranění zápěstí, které ho vyřadilo ze hry už minulý týden v Barceloně. Své rozhodnutí oznámil na sociálních sítích.
Konec Výborného: lidovce povede Grolich, slibuje „nový začátek“ strany
Novým předsedou KDU-ČSL v pátek delegáti ostravského sjezdu zvolili jihomoravského hejtmana Jana Grolicha. Byl jediným kandidátem, který se o nejvyšší stranickou funkci ucházel. Ve volbě ho podpořilo 233 z 266 delegátů, kteří se účastnili hlasování. Prvním místopředsedou lidovců se stal poslanec Benjamin Činčila.
Madrid přeje českým tenistům. Lehečka úspěšně otáčel, blýskla se i Plíšková
Linda Nosková, Kateřina Siniaková a Karolína Plíšková postoupily na tenisovém turnaji v Madridu hladce do třetího kola. Turnajová třináctka Nosková porazila Emilianu Arangovou z Kolumbie 6:3, 6:2. Plíšková zdolala nasazenou třiatřicítku Marii Sakkariovou z Řecka 6:4, 7:6. V mužském pavouku se dařilo Jiřímu Lehečkovi, který po obratu zdolal Chilana Alejandra Tabila 3:6, 7:6, 6:4.
ŽIVĚ Putin může dostat pozvánku na summit G20 ve Spojených státech, tvrdí Kreml
Ruský prezident Vladimir Putin by se mohl zúčastnit prosincového summitu G20 na Floridě. V pátek to podle agentury Interfax uvedl Kreml. Reagoval tak na dřívější zprávu, že americký prezident Donald Trump chce Putina na setkání největších ekonomik světa v Miami pozvat. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov prohlásil, že Putinova účast je možná, zároveň ale nevyloučil, že Rusko zastoupí nakonec někdo jiný.
Bitcoinová kauza pokračuje. Tejc podal trestní oznámení kvůli výsledkům auditu
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) podal kvůli výsledkům interního auditu k bitcoinové kauze trestní oznámení. Informovala o tom v pátek Česká televize, které to potvrdil mluvčí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Radek Bartoš. To, že trestní oznámení v této věci podá, avizoval Tejc již minulý týden.