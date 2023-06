Sochy odřezali ze zdí, královský palác zapálili, místní povraždili. Britští kolonizátoři při dobytí Beninského království v dnešní Nigérii ukradli cenné umělecké předměty, které dnes vystavují evropská i americká muzea. V posledních letech už to vypadalo, že by se takzvané beninské bronzy mohly vrátit do Afriky, nyní se ale situace znovu komplikuje.

