Navenek úsměvy, v zákulisí to vřelo. Do hádky špiček EU se vložil i Babiš

Lídři EU minulý týden ukončili bruselský summit bez dohody o rozpočtu a s novou mezerou 70 miliard eur v podpoře Ukrajiny. O víkendu se pak vyostřil spor o migraci. Část evropských politiků – včetně českého premiéra Andreje Babiše (ANO) – začala sobotní nepokoje a rabování na okraji demonstrací ve Francii spojovat s přistěhovaleckou politikou.
„Vidíme, co se děje ve Španělsku. Někteří politici jsou ochotni nahrazovat obyvatelstvo migranty jen proto, aby si udrželi své funkce a zůstali ve vládě,“ uvedl Babiš podle agentury EFE.
Španělskou vládu premiéra Pedra Sáncheze kritizoval za záměr legalizovat pobyt přibližně 600 tisíc migrantů.
Dodal, že Česka se tento postup přímo netýká. Jeho vyjádření pak podle zmíněné agentury zapadá do snahy české vlády prosazovat důslednější ochranu vnějších hranic EU a přísnější návratovou politiku.
Spor o migraci rozdělil evropské lídry
Na summitu se střetly dva různé přístupy k evropské migrační politice. Itálie, Dánsko a Polsko prosazovaly přísnější formulace závěrů, které by členské státy upozornily na riziko, že jejich vnitrostátní opatření mohou přitahovat další nelegální migraci.
Na druhé straně stála mimo jiné Francie, která odmítá, aby se migrace stala nástrojem politických sporů mezi členskými zeměmi.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová kritizovala španělský plán na legalizaci pobytu statisíců migrantů. Chtěla také koordinovat vnitrostátní opatření tak, aby politika jedné země nevytvářela pro migranty pobídky k přesunu do dalších států. Podle serveru Euronews se však nepodařilo prosadit všechny požadované změny společných závěrů.
Francouzský prezident Emmanuel Macron naopak varoval před ideologizací debaty. „Když tuto debatu politizujeme, vytváříme rozdělení. A když jsme rozdělení a vracíme se k národním řešením, jsme neefektivní,“ uvedl po jednání. Podle něj je třeba řešit migraci společně na evropské úrovni.
Do sporu se promítla také krize ve španělské enklávě Ceuta, kde letos v létě došlo k mimořádnému přílivu migrantů z Maroka. Událost vyvolala mezi evropskými vládami spor o odpovědnost za ochranu hranic a o to, zda některé národní politiky nepřispívají k dalším migračním tlakům.
Nepokoje ve Francii jako argument proti migraci
Debata pokračovala také po skončení summitu. Sobotní demonstrace ve Francii se totiž zvrhly v násilné střety s policií, požáry a rabování obchodů a podle francouzských úřadů se protestů účastnily stovky tisíc lidí. Vláda uvedla, že policie do sobotního večera zadržela přibližně 1200 osob a zranění utrpělo kolem 150 policistů.
Protesty původně vycházely především z nespokojenosti s rostoucími životními náklady, stavem školství a kvalitou veřejných služeb.
Argumentem zastánců tvrdšího přístupu k migraci se rychle staly záběry hořících budov a vyrabovaných obchodů. Maďarský premiér Péter Magyar napsal na síť X, že podobné scény vysvětlují, proč jeho země zaujímá vůči migraci přísný postoj.
Americký prezident Donald Trump na své síti TruthSocial vyzval Evropu k uzavření hranic, polský premiér Donald Tusk zase prohlásil, že jeho země nebude opakovat chyby jiných států ani za ně platit.
Ukrajina a rozpočet zůstávají bez dohody
Vedle migrace se lídři zabývali také financováním Ukrajiny a budoucím rozpočtem EU na období 2028 až 2034. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žádal o dalších 70 miliard eur na pokrytí finančních potřeb své země v příštím roce.
Dosavadní plány počítaly s tím, že úvěr ve výši 90 miliard eur schválený loni pokryje potřeby let 2026 a 2027. Nový odhad však ukazuje, že Kyjevu budou chybět další peníze.
Evropští lídři se shodli na pokračování podpory Ukrajiny, konkrétní způsob financování ale neurčili. Ve hře zůstává využití zmrazených ruských aktiv, společné půjčky nebo další příspěvky členských zemí.
Ani jednání o víceletém rozpočtu nepřineslo průlom. Předseda Evropské rady António Costa má připravit nový kompromis, který by umožnil pokračovat v jednáních. Lídři budou muset najít kompromis do konce roku 2027, aby mohl nový víceletý rozpočet začít platit 1. ledna 2028.
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