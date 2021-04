Navalnyj trpí páteřní kýlou, Amnesty International jeho věznění označila za mučení

Lékaři u ruského opozičního politika Alexeje Navalného, který si ve věznici stěžuje na přetrvávající bolesti zad a nohou, po vyšetření zjistili, že trpí dvěma páteřními kýlami. Agentuře Interfax to řekl právník Vadim Kobzev, který se ve středu mohl se svým klientem setkat. Navalnyj si stěžuje, že ztrácí cit nejen v nohou, ale i v rukou, řekla po schůzce Kobzevova kolegyně Olga Michajlovová.

"Nadále trpí bolestmi zad a v noze. A ke všemu ztrácí cit kromě nohou ještě i v rukou," řekla právnička. Navalnyj podle ní pokračuje v hladovce, kterou se domáhá toho, aby jej vyšetřili lékaři podle jeho výběru, a pouze pije vodu. Vězeňští lékaři podle advokátky doporučují zastaralou léčbu a léky, které se jinde už desítky let nepoužívají, a tak Navalnyj tyto postupy odmítá.

Správa věznice se ale bojí pustit do zařízení specialisty, aby nepotvrdili, že špatná léčba zhoršila Navalného potíže. "Drží se a ještě nás povzbuzuje na duchu," dodala. Podle Kobzeva vězeň každým dnem ztrácí kilogram tělesné hmotnosti.

Michajlovová ještě dříve řekla agentuře TASS, že test neprokázal u Navalného koronavirus. Podle listu Izvestija vyšetření u Navalného neprokázalo ani tuberkulózu. Opoziční politik v pondělí oznámil, že má silný kašel a horečku. Vězeňská správa potvrdila, že onemocněl a byl přemístěn do zdravotnické části věznice.

Opozičník a jeho spolupracovníci si už dříve stěžovali na podmínky ve vězení, kde jej dozorci v noci budí každou hodinu. Na konci března proto vyhlásil hladovku.

Čelná představitelka lidskoprávní organizace Amnesty International Agnès Callamardová odsoudila podmínky, v nichž se Navalnyj ve vězení na chází. Agentuře Reuters sdělila, že se rovnají mučení a mohou vést k nenápadné smrti opozičního předáka.

"Ruské úřady ho možná staví do situace pomalé smrti a snaží se zastřít, co se s ním děje," řekla Callamardová, generální tajemnice Amnesty International agentuře Reuters před zveřejněním výroční zprávy lidskoprávní organizace. "Ruské úřady jasně porušují jeho práva. Vězní ho v podmínkách, které se rovnají mučení," sdělila. Amnesty International uvádí, že Navalnyj ve vězení čelí spánkové deprivaci a nemá přístup k lékaři, kterému by důvěřoval.