Navalnyj se rychle zotavuje. Potvrdil setkání s Merkelovou

Německá kancléřka Angela Merkelová navštívila ruského opozičního vůdce Alexeje Navalného během jeho pobytu v berlínské nemocnici, kde se od srpna léčil z otravy nervově paralytickou látkou. Napsal to německý magazín Der Spiegel. Podle něj to svědčí o tom, jak velkou váhu kancléřka kauze přikládá.

Agentura Reuters v pondělí citovala Navalného, který návštěvu potvrdil a Merkelové za ni poděkoval. Návštěva podle něj nebyla tajná.

Der Spiegel také napsal, že Merkelová se zajímala o stav Navalného od počátku jeho hospitalizace na klinice Charité v Berlíně a nechávala se o jeho stavu denně informovat. Německý magazín neuvedl, kdy se návštěvě odehrála. Navalnyj byl z nemocnice propuštěn před týdnem a od té doby je na utajovaném místě a léčí se ambulantně. Němečtí lékaři nevyloučili, že se zcela uzdraví. Navalnyj už dříve řekl, že se chce vrátit do Ruska.

Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj je dlouhodobým kritikem ruského prezidenta Vladimira Putina a je známý také jako bojovník proti korupci v elitách země. Hospitalizován byl 20. srpna poté, co zkolaboval na palubě letounu, kterým letěl ze sibiřského Tomsku do Moskvy. Téměř tři týdny byl v kómatu. Nejprve byl hospitalizován v Omsku, kde letadlo s Navalným na palubě nouzově přistálo, a krátce na to byl na naléhání svých blízkých přepraven do Berlína.

Němečtí, francouzští a švédští experti dospěli k závěru, že Navalnyj byl otráven látkou ze skupiny novičok a Berlín vyzval Rusko, aby útok, který se odehrál na jeho území, vyšetřilo. Rusko ale tvrdí, že jeho vlastní testy stopy jedu v Navalného organismu neodhalily.

Navalnyj byl v Rusku v minulosti několikrát vězněn. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v roce 2018 dospěl k závěru, že opakované zadržování Navalného ruskými úřady mezi lety 2012 a 2014 bylo politicky motivované.

Podle posledních zpráv se ruský opoziční vůdce Alexej Navalnyj zotavuje z otravy rychleji, než se čekalo. Německé televizní stanici RTL to v pondělí řekl poradce kritika Kremlu Leonid Volkov. Navalnyj je podle něj bedlivě střežen.