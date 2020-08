Navalnyj může být na přístrojích měsíce. Látka, kterou požil, vyvolá křeč a záhy kóma

Otravy Rusů, kteří nejsou zadobře s vládou a prezidentem Vladimirem Putinem, se staly pro svět učebnicí jedů a nebezpečných chemických látek.

Lékaři převážejí Alexeje Navalného do berlínské kliniky Charité. | Foto: Reuters

V roce 2006 lidé ve vyhledávači Google pátrali po slovu polonium poté, co ho požil v čaji v Londýně bývalý agent ruské tajné služby FSB Alexandr Litviněnko. Předloni se vyhledávaným slovem stal novičok - armádní jed, kterým se útočníci pokusili znovu v Británii otrávit bývalého příslušníka ruské vojenské rozvědky Sergeje Skripala.

Po pondělním oznámení lékařů berlínské nemocnice Charité, kde se v kómatu nachází po převozu z Ruska opoziční předák Alexej Navalnyj, je aktuální vyhledávaný výraz inhibitor cholinesterázy.

Ten byl dosud známý jen expertům a lidem, kteří se profesionálně toxickými látkami zabývají. Lékaři ošetřující Navalného uvedli, že právě látku ze skupiny inhibitorů cholinesterázy našli v těle čtyřiačtyřicetiletého blogera, známého kritikou prezidenta Vladimira Putina a poukazováním na případy korupce v Rusku.

"Když se látka tohoto typu dostane do těla, naruší činnost svalů, dýchání a srdeční rytmus. Člověk ztratí vědomí, má křeče a kóma nastává velmi záhy," popsal ruskému vysílání britské rozhlasové stanice BBC anesteziolog Michal Fremderman z nemocnice v izraelské Haifě, který dříve pracoval v Petrohradu.

Opozičník může být na přístrojích měsíce

Navalnyj zkolaboval při letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy, letadlo muselo nouzově přistát v Omsku, kde se ho ujali lékaři. Ti otravu Navalného před jeho transportem do Berlína vyloučili a za důvod zdravotního kolapsu označili poruchu metabolismu.

"I kdyby neměli v Omsku k dispozici příslušnou techniku, kterou by mohli změřit přítomnost různých látek v krvi… Přijeli tam lékaři z Moskvy, diskutovali o tom s odbornými toxikology. Je divné, že na to nepřišli," uvedl pro ruskou BBC Konstantin Balonov, který pracuje v bostonské nemocnici a zároveň výzkumném centru Tufts Medical Center.

Trvalé následky na zdraví Navalného si netroufl odhadovat, ale je spíše skeptický. "Záleží na tom, jak velkou dávku dostal. Ale podle toho, jak dlouho je v kómatu, se zdá, že velkou. Může být na přístrojích několik měsíců," řekl lékař.

Navalného mluvčí Kira Jarmyšová na Twitteru uvedla, že lékař, který opozičníka odvážel sanitkou z omského letiště, byl jednoznačně přesvědčen o otravě. "Nebyl to můj odhad. První lékař, který Alexeje viděl, učinil takový závěr. Hlavní lékař nemocnice v Omsku pak následující dny všem lhal," tvrdí mluvčí.

Ruský nezávislý deník Novaja Gazeta s odvoláním na biologa Jurije Pančina napsal, že typickými symptomy takto otráveného člověka je zvýšená tvorba hlenu v nosu a slz v očích a také močová inkontinence.

Putin je podezřelý, tvrdí novinář

Ruský novinář Jaroslav Šimov z Rádia Svoboda řekl deníku Aktuálně.cz, že ruská vláda neměla jinou možnost než Navalného na léčení do Německa pustit.

"Když to přání veřejně vyslovila Navalného manželka a rodina, tak tomu nešlo bránit. Kdyby ho nepustili, ještě víc by utvrdili názor, že s tím mají něco společného. Politicky bylo neprůchodné nepustit ho do Německa, když se na cestu našly peníze a Německo bylo Navalného ochotné přijmout a léčit," říká Šimov.

Do Omsku pro ruského opozičníka přiletělo speciálně vybavené letadlo, které zaplatil fond ruského filantropa, někdejšího telekomunikačního magnáta Dmitrije Zimina a jeho rodiny.

Pro ruského prezidenta Putina je oznámení německých lékařů o potvrzené otravě špatnou zprávou. "Nejsem zastáncem názoru, že za činem je automaticky Putin - že dal někomu rozkaz a ten ho splnil. Ruský režim je vícepatrová budova a do těch nižších pater někdy z vyšších není vidět. Nicméně fakt, že Kreml už v minulosti byl zapleten do otrav Litviněnka nebo Skripala, ho samozřejmě dopředu činí automaticky podezřelým a zodpovědným," podotýká novinář Šimov.

Putinův mluvčí Dmitrij Peskov v úterý řekl, že zatím není důvod zahájit policejní vyšetřování v souvislosti se zdravotním stavem Navalného. Počáteční diagnóza německých lékařů, že byl otráven, není zatím podle Moskvy průkazná. "Jistě zatím víme jen to, že je v kómatu," zdůraznil Peskov.

