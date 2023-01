Navalného právnička roky škodí Prigožinovi. V kritice pokračuje i za hranicemi Ruska

Ljubov Sobolová byla jednou z prvních, kdo se přidal do týmu ruského opozičníka Alexeje Navalného. Na podporu vězněného politika organizovala protesty a kandidovala i do Státní dumy. Nyní právnička žije mimo Rusko, kde je na ni vydán zatykač. Stále je však hlasitou kritičkou vlády. V posledních letech má spory s vlivným oligarchou Jevgenijem Prigožinem, zakladatelem žoldnéřské Wagnerovy skupiny.

Prigožin dlouho popíral napojení na Wagnerovu skupinu, k vlastnictví soukromé armády se oficiálně přihlásil až koncem loňského září. Jeho tvář se od té doby objevuje na ruských televizních obrazovkách téměř denně.

"Prigožin musí mít problémy a chybí mu pozornost, když se takto denně snaží dostat se na obrazovky," napsala minulý týden na sociální síti Twitter Ljubov Sobolová. Kdyby bylo všechno v pořádku, byl by podle ní oligarcha zticha. Není to poprvé, co ho opoziční aktivistka kritizuje.

Psal se rok 2019. Sobolová tehdy spolu se zbytkem Navalného týmu po téměř dvouletém vyšetřování obvinila společnost Moskevský školák, že do škol v ruské metropoli dodává nekvalitní potraviny. Podle jejich zjištění jídlo vyvolalo u dětí v roce 2017 vlnu střevních infekcí - konkrétně mělo jít o úplavici. Otravu 127 žáků uznal i úřad na ochranu zdraví spotřebitelů Rospotrebnadzor. Ačkoliv to Prigožin odmítá, ruští nezávislí novináři ho s firmou spojují.

Následovaly soudní spory. Navalného tým nejprve vyhrál a společnost musela zaplatit rodičům otrávených dětí 1 410 000 rublů (v přepočtu zhruba 450 tisíc korun). Jenže později téhož roku moskevský soud označil informace za nepravdivé a lidé okolo Sobolové podle něj poškodili pověst společnosti Moskevský školák.

Ура! Спустя 1,5 года тяжбы в судах мы с мамой отравленных детей все-таки выиграли дело против «Московского школьника» и московской школы №1095 по отравлению детей.



Мосгорсуд признал их виновными в отравлении детей в ноябре 2017 года в СВАО Москвы. Аудио с оглашения решения: pic.twitter.com/vHzuE5oE94 — Соболь Любовь (@SobolLubov) December 8, 2020

Prigožin pak zažaloval přímo Sobolovou za to, že ho s firmou veřejně spojovala, a požadoval odškodné pět milionů rublů (v přepočtu asi 1,5 milionu korun). Soud nakonec nařídil, že má zaplatit pouze desetinu.

"Domnívám se, že toto rozhodnutí bylo politické. Prezidentská administrativa a Jevgenij Prigožin chtějí, abych mlčela a zastavila svá vyšetřování, včetně těch, která se týkají korupce při zajišťování stravování dětí v Moskvě. Je to politický nátlak," vylíčila Sobolová pro ruskou redakci Rádia Svoboda.

Společnosti, které jsou údajně napojené na Prigožina, dodávají jídlo i do úřadů spadajících pod ministerstvo zdravotnictví nebo obrany. Mezi roky 2011 a 2019 firmy dostaly přes pět tisíc státních zakázek v celkové hodnotě 209 miliard rublů (okolo 66 miliard korun).

Stopka v politické kariéře

Sobolová později kandidovala do moskevského městského zastupitelstva. Během volební kampaně se stala jedním z hlavních terčů pro státní média. Právnička tvrdí, že kvůli kauze okolo kvality potravin média napojená na Prigožina pravidelně zveřejňovala nepravdivé zprávy, které ji poškozovaly. Nakonec volební komise její kandidaturu zrušila.

Právnička se ale nezastavila a v březnu 2020 oznámila, že bude kandidovat do Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu. Už o měsíc později ale čelila další žalobě od Prigožina. Tentokrát kvůli videu zveřejněnému televizní stanicí Cargard, kde ho obvinila z osnování útoku na jejího bývalého manžela Sergeje Mochova. Neznámý útočník ho přepadl na ulici v listopadu 2016, prokuratura ale odmítla případ vyšetřovat.

Obvinění Sobolové se pak začala vršit, především za údajné porušení hygienických norem - konkrétně šlo o její účast na nepovolené demonstraci za Navalného osvobození během koronavirové pandemie.

Vše v srpnu 2021 vyústilo v rozsudek, který zakázal ženě opouštět domov mezi šestou ráno a desátou hodinou večerní. Nemohla se ani účastnit veřejných akcí nebo odjet z Moskevské oblasti. Sobolová proto uprchla do tureckého Istanbulu, odkud dál kritizuje ruskou vládu.

Sociální sítě jako zbraň

Pravidelně publikuje videa na svém kanálu na portálu YouTube. Naposledy zveřejnila záznam z ulice, kde šesti osloveným Rusům reportérka ukázala čtyři fotografie. První zachycovala napůl zničenou budovu ve městě Tver ležícím na západě Ruska, druhá město v Leningradské oblasti Vyborg a třetí Krasnodar, ležící na pobřeží Černého moře. Poslední fotka pocházela jako jediná z Ukrajiny, ze zničeného přístavního města Mykolajiv.

Většina lidí na otázku, kde se budovy nachází, odpověděla, že nejspíš jinde než v Rusku, například na Ukrajině. Když jim novinářka prozradila, že u tří z nich se mýlí, dostala často podobnou odpověď. "Natočila jste schválně nejchudší místa. Až budou peníze, vláda všechno spraví. Musíme žít a radovat se. Žijeme si oproti jiným zemím dobře, máme nízkou míru chudoby, o důchodce se tu starají, dobře jim platí," řekla například žena v černé bundě.

Sobolová má velkou fanouškovskou základnu i na dalších sociálních sítích. Její účet na Instagramu sleduje více než 250 tisíc uživatelů, profil na Twitteru přes 437 tisíc. Právnička se také angažuje na kanálu týmu Alexeje Navalného NavalnyLive na YouTube.

Video: Protest v Moskvě za propuštění Navalného, kterého se zúčastnila i Sobolová (1. 2. 2021)