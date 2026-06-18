NATO se musí vrátit ke kořenům, řekl Hegseth. Chce „tvrdou vojenskou alianci“

Severoatlantická aliance se musí vrátit ke svým kořenům jako tvrdá vojenská aliance a Spojené státy budou otevřeně upozorňovat na země, které stále neplní své závazky, řekl ve čtvrtek v sídle NATO americký ministr obrany Pete Hegseth.
Generální tajemník aliance Mark Rutte už ve středu na tiskové konferenci uvedl, že celkově obranné výdaje spojenců rekordně narostly, zároveň ale potvrdil, že Česko, Albánie a Slovinsko loni nesplnily závazek vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP).
„NATO 3.0 znamená uznání reality po skončení studené války: Aliance se musí vrátit ke své podstatě jako jednoznačně vojenské aliance disponující skutečnými vojenskými schopnostmi, schopné odstrašovat protivníky zde v Evropě a převzít hlavní odpovědnost za konvenční obranu evropského kontinentu,“ uvedl Hegseth. Ocenil, že v tomto směru hrají spojenci vedoucí roli a že řada zemí své úsilí zvyšuje.
„Na summitu v Haagu bylo přijato mnoho závazků a řada států je už plní. Některé ale musejí udělat víc. A my o tom budeme mluvit otevřeně, jak v soukromí, tak veřejně. Myslím, že je důležité, aby si přátelé dokázali říkat pravdu a navzájem se motivovali k většímu úsilí,“ dodal americký ministr obrany.
Premiér Andrej Babiš v nedávném rozhovoru s britským deníkem Financial Times (FT) řekl, že Česko nejspíš letos nesplní závazek vydat na obranu dvě procenta HDP. Má ale podle něj výhodu v tom, že je jedním z posledních příznivců amerického prezidenta Donalda Trumpa mezi evropskými lídry.
„Jsem trumpista. Setkal jsem se s ním pětkrát a ostatní mě kritizovali, ale měli bychom mít výhodu,“ řekl Babiš v rozhovoru s FT. Zároveň dodal, že závazek, na kterém se NATO shodlo v roce 2014, se bude Česko snažit splnit, ale že vláda se potýká s rozpočtovým schodkem způsobeným nadměrnými výdaji předchozí vlády Petra Fialy.
Praha je podle Babiše rovněž odhodlaná splnit nový cíl NATO dávat na obranu 3,5 procenta HDP do roku 2035. Na něm se shodli lídři s Trumpem loni na summitu v Haagu.
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