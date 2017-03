NATO posílí pomoc v Iráku. Je to dobré i pro naši bezpečnost, uvedl Stoltenberg

před 9 hodinami

Severoatlantická aliance zesílí svou pomoc v Iráku, uvedl po pátečním jednání ministrů zahraničí členských zemí generální tajemník organizace Jens Stoltenberg. V zemi, kde se odehrává část bojů s teroristickou organizací Islámský stát (IS), začne nově školit vojenské zdravotníky a pomůže s údržbou tanků a další obrněné techniky. Aliance podle Stoltenberga má dostatek možností, aby se záměr podařil. "Bude to dobré pro bezpečnost Iráku, ale význam to bude mít také pro bezpečnost samotné aliance," prohlásil. NATO od počátku roku do Iráku ze sousedního Jordánska přesunuje výcvik důstojníků irácké armády. V únoru byl oznámen výcvikový program pro pyrotechniky likvidující výbušniny nastražené IS.

autor: ČTK