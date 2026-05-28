Severoatlantická aliance podniká praktické přípravy na rozsáhlý konflikt na východě a Evropská unie se rychle mění na vojenskou alianci namířenou proti Rusku. Ve čtvrtek to agentuře RIA Novosti řekl šéf ruské civilní rozvědky (SVR) Sergej Naryškin.
NATO od ruské vojenské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 výrazně posiluje své pozice na východním křídle, což zdůvodňuje ruskými mocenskými ambicemi. EU ruskou invazi na Ukrajinu označuje za nevyprovokovanou agresi, napadenou zemi podporuje a na Moskvu uvalila řadu sankcí.
Zejména východní členové NATO se obávají, že Rusko se může pokusit napadnout některý alianční stát, aby otestovalo ochotu obranného bloku bránit se společně. Někteří analytici uvádějí, že pokud se Rusko k takovému činu odhodlá, mohla by si vybrat některou z pobaltských zemí, kde žije početná ruská menšina. Mimo jiné i ochranou ruskojazyčné populace Moskva zdůvodňovala rozhodnutí vpadnout na Ukrajinu.
Po ruské invazi se NATO rozhodlo posílit obranné kapacity na východě a navýšit výdaje na zbrojení. Tehdy neutrální Švédsko a Finsko vstoupily do aliance.
Naryškin rovněž prohlásil, že EU se rychle blíží k tomu, aby se stala středem světového konfliktu a že zbrojení přeměňuje kontinent ve vojenskou alianci namířenou proti Ruské federaci. Nezmínil ale, že Evropa zbrojení zintenzivnila právě v reakci na ruskou invazi.
Ruská média k Naryškinovu prohlášení připojují komentář norského politologa Glenna Diesena, který často vystupuje v ruských pořadech a který čelí obviněním z proruské propagandy. Podle Diesena je přechod EU z mírového na vojenské uskupení dokončeno.
Uvedl také, že evropské snahy vyvolat konflikt mezi Moskvou a Washingtonem dokládají mimo jiné vyjádření unijní šéfky diplomacie Kaji Kallasové. Kallasová patří v EU k těm, kteří hlasitě upozorňují na nebezpečí, které Rusko podle ní představuje pro poválečné mírové uspořádání kontinentu a pro mezinárodní právní řád.
