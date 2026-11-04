„NATO padne po prvním úderu.“ K Polsku prý zamířili Černí Rusové. Co jsou zač?

Před měsícem se přihlásili k ozbrojené provokaci na lotyšsko-běloruské hranici, nyní se jejich členové měli objevit v ruské Kaliningradské oblasti, na jejíž hranici v posledních dnech zamířily polské speciální jednotky. Řeč je o takzvaných Černých Rusech. Kdo za tajemnou skupinou stojí a co o ní všechno víme?
„Černí Rusové u hranic s Polskem,“ napsal v úterý Polský rozhlas. Podle jeho zjištění dostaly polské bezpečnostní složky informace, že do ruské Kaliningradské oblasti byli vysláni lidé napojení na tuto polovojenskou skupinu, za kterou podle rádia pravděpodobně stojí ruské a běloruské tajné služby.
Už začátkem října se organizace přihlásila k ozbrojené provokaci na lotyšsko-běloruské hranici, kde maskovaní ozbrojenci měli pomoci zhruba 20 migrantům dostat se z Běloruska na lotyšské území. Podle lotyšských bezpečnostních složek vyhrožovali vojákům, poškodili elektrickou rozvodnou skříň a ukradli bezpečnostní kamery.
Krátce nato se na Telegramu objevilo video, v němž vystupuje maskovaný muž s upraveným hlasem, který se představil pod přezdívkou Němen. Ten uvedl, že tři členové Černých Rusů překročili hranici v oblasti Kaplavy a dostali se do konfrontace s lotyšskými vojáky. Němen zároveň pohrozil dalšími podobnými operacemi.
„Byl to jen test Lotyšů, ve kterém obstáli. Brzy uvidíte něco podobného i na dalších úsecích naší hranice,“ prohlásil. Evropskou unii a NATO zároveň označil za kolosy na hliněných nohou, které se zhroutí po prvním úderu skupiny.
„Struktura, která má krýt určité aktivity“
Kdo skutečně za Černými Rusy stojí a zda skupina říjnový incident opravdu zorganizovala, nebylo zatím potvrzeno. Ruští investigativci ze serveru IStories nicméně zjistili, že telegramové kanály skupiny se začaly objevovat teprve v posledních měsících, přičemž řada jejích videí vznikla pomocí umělé inteligence.
Ve svém ideologickém manifestu pak Černí Rusové prosazují sjednocení Rusů, Bělorusů a Ukrajinců v rámci jednoho státu. Vůči Ukrajině používají militantní rétoriku a požadují její podrobení silou.
Jānis Sārts, ředitel Centra NATO pro strategickou komunikaci, pro lotyšskou veřejnoprávní televizi LSM uvedl, že nejde o skutečně nezávislou organizaci, ale o informační operaci tajných služeb. „V Bělorusku ani Rusku nemohou takové nezávislé skupiny existovat,“ uvedl.
Podobně situaci hodnotí také běloruský politický exulant a vojenský novinář Dzmitryj Halko.
„Je to nějaký projekt tajných služeb. Nakolik je tato skupina skutečně fyzicky aktivní, nevíme. Vypadá to ale, že jde o jakousi zástupnou strukturu, která má krýt určité aktivity. V případě potřeby na ni lze svést různé události, například sabotážní akce na hranicích. Mohou pak tvrdit, že s tím nemají nic společného, že jde o jakési aktivní občany, kteří jen vyjadřují své postoje,“ uvedl Halko.
Polsko vyslalo ke Kaliningradu elitní jednotky
Informace Polského rozhlasu o možném přesunu Černých Rusů do Kaliningradské oblasti přišly jen krátce poté, co polské bezpečnostní složky zahájily speciální bezpečnostní operaci na ochranu hranic s ruskou enklávou. Reagovaly tak na varování zpravodajských služeb před možnými sabotážemi.
Do Podleského a Varmijsko-mazurského vojvodství byly vyslány mimo jiné jednotky speciálních sil GROM, příslušníci pohraniční stráže i policejní protiteroristické jednotky. Na policejním prezidiu kvůli operaci vznikl také zvláštní štáb, který nasazení bezpečnostních složek koordinuje.
Před možnými provokacemi na hranicích varoval i premiér Donald Tusk. Ten v úterý oznámil, že během noci dostal od pohraniční stráže zprávu o podezřelém pohybu na polsko-ruské hranici.
„Krátce po půlnoci jsem od pohraniční stráže obdržel informaci, že na polsko-ruské hranici zaznamenala podezřelý pohyb. Byli tam lidé s baterkami. Velmi rychle jsme na místo vyslali potřebné síly a prostředky,“ uvedl šéf polské vlády.
Tusk zároveň prohlásil, že polská vláda už delší dobu dostávala od bezpečnostních složek i spojeneckých zemí informace o možných sabotážích a provokacích v první polovině listopadu. „Nelze vyloučit ani proniknutí ozbrojených osob na polské území,“ dodal.
Před hrozbou zesílení ruských sabotážních aktivit v Polsku už dříve varoval také washingtonský Institut pro studium války, který jako potenciální cíle sabotáží označil zejména železniční a logistickou infrastrukturu, kterou proudí západní vojenská pomoc na Ukrajinu.
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