NATO musí zrychlit vývoj, tvrdí šéf technologické firmy. Pracuje na významném systému pro drony

Země NATO musí výrazně zrychlit vývoj a zavádění vojenských technologií, jinak v případném konfliktu neobstojí. Zkušenosti z války na Ukrajině ukazují, že technologie mohou zastarat během pár měsíců a rozhodující je schopnost reagovat na změny na bojišti. Řekl to Gui Wainwright, šéf britsko-ukrajinské společnosti Occam Industries, která vyvíjí software pro autonomní bezpilotní prostředky.
„Cokoliv dnes děláme, bude téměř jistě za tři měsíce zastaralé. Pokud je vaše rychlost reakce a inovací pomalejší, prohrajete,“ prohlásil Wainwright. Rychlé vývojové cykly podle něj nesmějí být v armádách NATO výjimkou, ale standardem.
Zatímco na Ukrajině dokáže firma na základě zpětné vazby od bojových jednotek upravit technologii za několik týdnů, v NATO by podle něj obdobný proces mohl trvat i pět let.
Occam Industries vyvíjí software umožňující dronům autonomně plnit úkoly bez nepřetržitého spojení s operátorem. Technologie podle šéfa firmy není vázána na konkrétní typ dronu ani čipu a lze ji integrovat do různých platforem.
Vývoj reagoval zejména na problémy s elektronickým rušením a ztrátou signálu, kvůli kterým řada ukrajinských dronů nedosáhne svého cíle. Cílem bylo podle něj vyvinout dostatečně pokročilý, ale zároveň cenově dostupný autonomní systém.
Autonomní drony
Budoucnost podle něj spočívá v tom, že většinu operací budou schopny vykonávat autonomní systémy, zatímco lidé se zaměří na specializované úkoly vyžadující vyšší přesnost. Umělá inteligence se podle něj již nyní hodí například pro časově náročné úkoly, při kterých dron dlouhodobě vyčkává na cíl.
U složitějších operací však zatím lidských schopností nedosahuje. Vývoj dalších schopností podle něj postupuje v řádu měsíců, nikoliv let.
Výhodou autonomie je podle Wainwrighta možnost současného nasazení většího počtu prostředků bez potřeby odpovídajícího počtu pilotů.
I méně úspěšné autonomní drony tak mohou díky množství kompenzovat své nedostatky. Masové nasazování tisíců dronů v rojích však nepovažuje za ekonomicky efektivní.
V otázce odpovědnosti za případné chyby autonomních zbraní, například zásah civilistů, přisuzuje hlavní odpovědnost armádě a člověku, který nasazení systému schválil nebo předem nastavil jeho činnost. „Je na armádě, aby rozhodla, jak technologii použije,“ myslí si Wainwright.
Úlohou výrobců je podle něj zajistit, aby technologie zadané úkoly spolehlivě vykonávala. Varoval také před příliš přísnou regulací, která by podle něj mohla zpomalit inovace a omezit schopnosti ozbrojených sil.
Evropa by se měla inspirovat
Ukrajina má podle Wainwrighta v technologických inovacích výhodu díky rychlosti vývoje a spolupráci mezi výrobci a armádou. „Kyjev je nové San Francisco obranného průmyslu,“ poznamenal.
Evropa by se podle něj měla ukrajinským modelem inspirovat. Za důležité označil nejen výši obranných výdajů, ale také jejich využití, standardizaci a vzájemnou kompatibilitu vojenských systémů.
Společnost Occam Industries, do které v minulosti investoval fond Tech Horizons, zároveň navázala strategickou spolupráci s českou průmyslovou skupinou Czechoslovak Group (CSG), konkrétně s její společností Excalibur International.
Partnerství firmy oznámily minulý týden na veletrhu Future Forces Forum v Praze. Britsko-ukrajinská společnost Occam Industries má pobočku v Londýně a druhou v Kyjevě.
Mohlo by vás zajímat: Velitel Luftwaffe v Lotyšsku Swen Jacob o tom, jak zatočit s drony
ŽIVĚ Ukrajina zaútočila na jednu z největších ruských ropných rafinerií. Poslala přes sto dronů
Ukrajinská média informovala o útoku na ropnou rafinerii v Kstovu. Tu označila za jednu z největších rafinerií v Rusku, která produkuje paliva a maziva. Gubernátor Nižněnovgorodské oblasti Gleb Nikitin hovořil o masivním útoku dronů, při kterém průmyslový podnik v Kstovském okrese utrpěl značné škody. Útok podle něj přišel v sobotu večer a v noci na neděli, zničeno při něm bylo více než 100 dronů.
„Nejbizarnější.“ Lehečka sám nevěděl, co se to stalo, lekl se i komentátor
Další jízda Jiřího Lehečky. Český tenista si letos už potřetí zahraje finále na okruhu. V neděli může na „pětistovce“ ve švýcarské Basileji získat svůj třetí a nejcennější titul kariéry, dosud totiž triumfoval dvakrát na úrovni ATP 250. V sobotním semifinále odklidil z cesty skvěle hrajícího Němce Jana-Lennarda Struffa, přemožiteli Novaka Djokoviče nevídaným způsobem utekl z mečbolu.
Nečas přispěl v NHL dvěma body k výhře Colorada, Pastrňák překonal Bergerona
Martin Nečas přispěl v sobotním utkání NHL gólem a asistencí k domácí výhře hokejistů Colorada 5:2 nad Calgary a byl vyhlášen třetí hvězdou zápasu. David Pastrňák pomohl v odpoledním zápase Bostonu jednou brankou k vítězství 5:4 v prodloužení nad Chicagem a se 428 trefami se osamostatnil na třetím místě v klubovém pořadí střelců.
FBI vypátrala pachatele hackerského útoku na burzu. Stopy vedou do Severní Koreje
Za krádeží virtuálních aktiv za 6,3 miliardy dolarů (137,5 miliardy korun) z největší kryptoměnové burzy na světě Binance stála Severní Korea, uvedl v sobotu pozdě večer americký Federální úřad pro vyšetřování (FBI). Informovala o tom agentura Reuters.
„Zbývají jedno či dvě místa.“ USA podle Trumpa zničily většinu íránských vojenských kapacit
Spojené státy zničily velkou část íránských vojenských kapacit, stále ale musí zasáhnout jeden či dva zbývající cíle, včetně předpokládaného jaderného zařízení známého jako Pickaxe Mountain (persky Kúh-e Kolang Gáz Lá). V noci na neděli to podle agentury AFP řekl americký prezident Donald Trump. Také uvedl, že jednání s Íránem o ukončení války pokračují, podle něj ale Teheránu nelze moc důvěřovat.