NATO musí ukázat sílu, říká Litva po incidentu s ruskou střelou v Polsku

Severoatlantická aliance měla posílit vojenskou přítomnost na svém východním křídle a zaujmout ráznější politický postoj poté, co ruská raketa minulý týden dopadla na východě Polska. V úterý to podle agentury PAP řekl litevský ministr zahraničí Kestutis Budrys.
Nedaleko obce Tarnawa-Kolonia u polského Lublinu v noci na 30. července dopadl zatím neznámý objekt, podle premiéra Donalda Tuska se s největší pravděpodobností jednalo o ruskou střelu s plochou dráhou letu Ch-101. Vyšetřování pokračuje.
Sousední Ukrajina, která od února 2022 vzdoruje ruské invazi, tehdy v noci čelila rozsáhlému ruskému útoku. Generální tajemník NATO Mark Rutte Rusko odsoudil a incident označil za „další bezohledný čin“. Předtím si telefonoval s Tuskem a vyjádřil mu jménem aliance solidaritu.
Budrys v pondělním rozhovoru s litevskou stanicí LRT uznal, že NATO na incident reagovalo klidně, Rutteho krok ale podle něj nebyl dostatečný. Aliance měla podle ministra vzápětí rázně reagovat, především zvýšit počet vojáků na svém východním křídle, jako tomu bylo v případě předchozích narušení vzdušného prostoru členských států NATO ruskými drony.
„Pokud nám chybí potřebné kapacity, musíme je posílit, protože nemůžeme připustit, aby se situace, kdy rakety narušují náš vzdušný prostor, stala normou. Politická reakce NATO jako organizace mohla být mnohem důraznější,“ dodal Budrys.
Incident z minulého týdne představuje podle PAP významnou eskalaci narušování vzdušného prostoru v regionu. Navazuje na rozsáhlý průnik z loňského září, kdy do polského vzdušného prostoru vletělo přibližně 20 ruských dronů.
Rodí se český pár snů. Muchová a Menšík si dělají zálusk na milion dolarů
Do smíšené čtyřhry na tenisovém US Open se po elitní deblistce Kateřině Siniakové přihlásil také český pár Karolína Muchová, Jakub Menšík.
ŽIVĚ Ruský útok na ukrajinské Sumy zabil tři lidi a několik dalších zranil
Ruský vzdušný útok na severoukrajinské město Sumy zabil tři lidi a několik dalších zranil. Informoval o tom v úterý velitel vojenské správy ukrajinské Sumské oblasti Oleh Hryhorov. Rusko v noci na úterý zaútočilo na civilní infrastrukturu ve městě Sumy řízenými leteckými pumami.
Zvláštní modrá světla měla být trendem. Teď končí, aniž by o nich kdokoliv slyšel
Asi jste o nich nikdy neslyšeli a než stačily dojít do Evropy, úřady je zakázaly. O čem je řeč? O světle modrých světlech, která se v posledních měsících začala ve velkém objevovat na čínských autech. Měla sice zvyšovat bezpečnost, podle kritiků ale spíše mátla chodce i ostatní řidiče.
Rozsáhlý lesní požár na Klatovsku. Oheň se rychle šíří, zasahuje vrtulník
Desítky hasičů likvidují požár lesa u šumavských Nezdic na Klatovsku. Oheň se šíří v těžko přístupném terénu. Je vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Letí tam vrtulník s bambivakem. ČTK to řekl mluvčí hasičů Petr Poncar.
Ve Vídni padl absolutní teplotní rekord. Vedra sužují celé Rakousko
V Rakousku v úterý naměřili doposud nejvyšší teplotu. Na meteorologické stanici ve Vídni Stammersdorfu teploměr ukázal 40,8 stupně Celsia. Informuje o tom agentura APA s odvoláním na meteorologickou službu Geosphere Austria. Padl tak dosavadní rekord z roku 2013, kdy v dolnorakouském městečku Bad Deutsch-Altenburg naměřili 40,5 stupně.