Reportáž: "Vědí, že jsme připraveni." Na palubě letounu, který špehuje Rusy

Aktivitu ruských letadel hlídají průzkumná letadla NATO. Letouny hlídkují na východní hranici Severoatlantické aliance. Na konci července se k posádce připojili i reportérka a kameraman Rádia Svobodná Evropa. Letadlo strávilo 12 hodin ve vzdušném prostoru nad Rumunskem a Polskem. Dokonce i palivo se muselo doplňovat ve vzduchu při letu.

Po invazi Ruska na Ukrajinu posílilo NATO své průzkumné lety. Letadla tak hlídkují na východní hranici Severoatlantické aliance. Nahlížejí do ukrajinského, ale i západního ruského vzdušného prostoru. Letouny jsou vybavené speciálním výstražným a kontrolním systémem, který dokáže rozpoznat letadla na vzdálenost stovek kilometrů.

S trochou nadsázky se dá říct, že právě posádky těchto letounů by o případném (jakkoliv v tuto chvíli nepravděpodobném) konfliktu Ruska s NATO věděly mezi prvními.

Letecké jednotky také poskytují podporu aliančním zemím, které sousedí s Ruskem. Úkolem posádky je co nejdéle zůstat na východní straně NATO a poskytovat velitelství dohled a zpravodajské informace. "Věřím, že si obě strany uvědomují, co tady děláme. Chráníme vzdušný prostor NATO a říkáme jim, že by už neměli jít více na západ, a proto jsme tady. Vědí, že jsme připraveni," vysvětluje Joel z letové posádky NATO.

Letadla startují s co největším množstvím paliva, ale občas ani to nestačí na splnění celé mise. Někdy tak za posádkou musí doletět tankovací letadlo, které jim dodá palivo ve vzduchu, aby se šetřil čas a letoun mohl být v oblasti déle.

"Můžeme sledovat, odkud letadla vzlétají, kam letí a co dělají," popisuje misi Kenneth z letové posádky NATO. Na začátku ruské invaze bylo podle něj velké množství letadel kolem Kyjeva a na západě Ukrajiny. "Pozorujeme, že se to v posledních několika měsících drasticky změnilo. Teď se většina ruských letadel, která vidíme, soustřeďuje na jihu a východě Ukrajiny," doplnil Kenneth.

Posádka průzkumných letadel by ráda viděla, jak se kolem Ukrajiny znovu otevřou civilní lety. "Chtěli bychom vidět prolétávat civilní společnosti a taky bychom si přáli, aby už nedocházelo k vnikání ruských letadel do ukrajinského vzdušného prostoru," uzavřel pracovník NATO.