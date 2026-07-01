NATO by podle Merze mělo být evropštější a v obraně méně závislé na USA

Německý kancléř Friedrich Merz ve středu řekl, že chce, aby NATO bylo evropštější, je podle něj třeba odstranit závislost na USA. Kancléř to prohlásil na tiskové konferenci s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a německým ministrem obrany Borisem Pistoriusem. Rutte řekl, že NATO je a zůstane transatlantickou aliancí, je podle něj ale třeba najít novou rovnováhu ve vztahu Evropy a USA.
„Chceme NATO učinit evropštější,“ řekl Merz po jednání německé vlády na ministerstvu obrany, kterého se jako host zúčastnil i Rutte. Postupně je třeba podle něj odstraňovat závislost Evropy na Spojených státech. Merz zároveň zdůraznil, že to neznamená, že chce Evropa s USA přestat spolupracovat. Podobně se vyjádřil také Rutte. „NATO je a vždy bude transatlantickou aliancí,“ uvedl. „Ale je třeba najít novou rovnováhu,“ dodal.
Merz se minulý týden sešel v Berlíně s francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem, britským premiérem Keirem Starmerem, italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a polským premiérem Donaldem Tuskem. Po schůzce řekl - a ve středu to zopakoval - že evropské členské země chtějí ve snaze proměnit NATO postupovat společně, „národní sólové akce“ nejsou podle něj správnou cestou.
Kancléř také zdůraznil, že Německo a jeho evropští spojenci budou chtít na summitu v Ankaře přislíbit další finanční podporu Ukrajině, která se už více než čtyři roky brání ruské invazi. Také Rutte ve středu řekl, že summit se zaváže Ukrajině poskytnout „udržitelnou“ a „dlouhodobou“ bezpečnostní pomoc. Zdůraznil také, že i když se evropské státy snaží zbavit závislosti na USA, pro obranu Ukrajiny je Washington nadále nepostradatelným partnerem.
„Evropa masivně podporuje Ukrajinu penězi i v oblasti obranného průmyslu,“ uvedl Rutte. Připomněl, že Německo pomáhá Ukrajině přes dvoustranné dohody, investicemi do obranného průmyslu, ale například i příspěvky do české muniční iniciativy. Německo je jedním z největších finančních podporovatelů iniciativy. Na počátku června ministr Pistorius po jednání s českým ministrem obrany Jaromírem Zůnou slíbil, že se na muniční iniciativě bude podílet dalšími 300 miliony eur (asi 7,2 miliardy korun).
Prezidenti a premiéři 32 členských států NATO se sejdou v úterý 7. a ve středu 8. července v tureckém hlavním městě. Na loňské vrcholné schůzce aliance v Haagu se členské státy zavázaly, že budou na obranu přímo vydávat 3,5 procenta hrubého domácího produktu do roku 2035. Merz ve středu řekl, že Německo chce tohoto cíle dosáhnout už v roce 2029.
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