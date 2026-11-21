NATO bude bránit každou píď polského území, řekl dnes při návštěvě Varšavy generální tajemník aliance Mark Rutte. Polští představitelé v pátek oznámili, že Rusko narušilo polský vzdušný prostor a v regionu nedaleko hranic s Ukrajinou se zřítily dvě ruské střely a jeden dron.
Rutte podle polských médií ujistil, že aliance neustále vyhodnocuje stav své obrany a odstrašovacích kapacit a když to bude potřeba, upraví je. Polští představitelé v pátek vyzvali alianci k posílení protivzdušné obrany zemí na východním křídle NATO.
Do jejich vzdušného prostoru během ruské války proti Ukrajině opakovaně vlétávají drony. Agentura Reuters píše, že se kvůli tomu zvyšuje napětí mezi západní aliancí a Moskvou a narůstají obavy, že by se konflikt mohl rozšířit.
Polský premiér Donald Tusk a ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz páteční incident označili za ruskou provokaci, která podle nich souvisí s cvičením vojáků ze zemí koalice ochotných konaným na jihovýchodě Polska.
Narušení polského vzdušného prostoru podle agentury PAP v pondělí projedná Severoatlantická rada.
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