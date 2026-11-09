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Zahraničí

Nastavuje Fico slovexit? Premiér šokoval slovy o zfalšovaném referendu o vstupu do EU

ČTK
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Slovenský premiér Robert Fico v posledních dnech opakovaně zpochybnil úspěšné referendum z roku 2003 o vstupu Slovenska do Evropské unie. Manipulaci při zpracování výsledků odmítl tehdejší šéf slovenského statistického úřadu Peter Mach. Podle opozice ministerský předseda výroky o zfalšovaném referendu opět odklání pozornost od problémů země a testuje téma vystoupení země z EU.

Hungary Politics
Slovenský premiér Robert Fico na tiskové konferenci po summitu Visegrádské skupiny v maďarském Gödöllő, 23. června 2026. Archivní foto.Foto: AP – Robert Hegedus
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Rozhodování voličů o vstupu Slovenska do EU, do které tato středoevropská země vstoupila spolu s dalšími devíti státy včetně ČR na začátku května 2004, je dosud jediným platným z desítky slovenských plebiscitů.

Pouze v tomto referendu účast překročila 50 procent, což je v zemi podmínkou jeho platnosti.

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Fico zpochybnil právě účast v referendu o vstupu Slovenska do EU. „Deklarovaná účast v referendu přes 52 procent je čistý výmysl, když se podíváme na vývoj účasti voličů během prvního a druhého dne tohoto referenda,“ uvedl Fico v nedělním prohlášení.

Předtím podle médií o falšování referenda hovořil při diskusi s českým exprezidentem Václavem Klausem.

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Peter Mach, bývalý šéf slovenských statistiků, kteří výsledky hlasování v referendu zpracovávali, jejich zpochybňování odmítl.

V příspěvku na sociální síti poukázal kromě jiného na to, že zápisnici o výsledku referenda podepsali bez výhrad všichni členové ústřední referendové komise, ve které zástupce Ficovy strany Směr zastával funkci prvního místopředsedy.

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Podle opozičního Křesťanskodemokratického hnutí (KDH) Fico opět otevírá umělé téma v době, kdy jeho vláda nedokáže zvládnout skutečné problémy země a ztratila většinu ve sněmovně.

KDH má za to, že Fico nastoluje téma možného vystoupení Slovenska z EU, takzvaný slovexit, a sleduje, jak na to lidé zareagují. Šéf opoziční strany Svoboda a Solidarita Branislav Gröhling označil uvedené výroky Fica za blouznění a lež.

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Fico v minulosti opakovaně kritizoval EU, například v souvislosti s válkou na Ukrajině. Tehdy ale řekl, že jeho vláda nepřipravuje vystoupení Slovenska z unie.

Loni v lednu se ministerský předseda nicméně zastal místopředsedy slovenského parlamentu Tibora Gašpara za svou stranu, který připustil možnost odchodu země z EU.

O této alternativě pak hovořil také šéf nejmenší vládní strany SNS Andrej Danko, který EU přirovnal k žaláři národů.

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