"Nastartujte motory. Ať teče ropa!" Trump dohodl mír s Íránem, blokáda Hormuzu skončí

Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf dnes oznámil dosažení mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem o ukončení války a otevření Hormuzského průlivu. Všechny podrobnosti zatím nejsou známy. Premiér Šarif uvedl, že oficiální podpis se uskuteční v pátek ve Švýcarsku. Jeho slova posléze potvrdili americký prezident Donald Trump a íránští představitelé.
Není jasné, jak rychle by se Hormuzský průliv mohl znovu otevřít pro veškerou dopravu, napsala agentura AP. Dosažení dohody s Íránem vzápětí potvrdil americký prezident Donald Trump. Uvedl, že dal pokyn otevřít Hormuzský průliv a okamžitě ukončit námořní blokádu íránských přístavů.
"Dohoda s Íránskou islámskou republikou byla teď uzavřena. Gratuluji všem! Tímto plně povoluji otevření Hormuzského průlivu, bez poplatků, a současně povoluji okamžité zrušení blokády námořnictva Spojených států. Lodě světa, nastartujte motory. Ať teče ropa!" napsal Trump na své sociální síti.
Příspěvek zveřejnil jen pár hodin před oslavou svých 80. narozenin v Bílém domě, poznamenala AP.
Americký prezident Donald Trump řekl listu The New York Times, že dohoda, které dosáhl s Íránem, nakonec zajistí, že plavba Hormuzským průlivem bude trvale bezplatná. Uvedl také, že obnoví vojenské útoky na Írán, pokud Teherán nepřistoupí na konečnou dohodu o svém jaderném programu, anebo ze Spojených států učiní "strážce Blízkého východu" výměnou za pětinu příjmů regionu.
Telefonický rozhovor podle listu trval 28 minut. Trump opět tvrdil, že rozhodnutí z konce února zaútočit na Írán a následná námořní blokáda jeho přístavů "změnily situaci na Blízkém východě ve prospěch Ameriky".
Trump podle deníku pochválil dva autoritářské vůdce, čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a ruského prezidenta Vladimira Putina, za pomoc při urovnání s Íránem a kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua za stupňující se útoky, které dohodu málem zhatily.
Íránská státní televize podle agentury Reuters uvedla, že Írán donutil Spojené státy souhlasit s mírovou dohodou. Podle íránská polooficiální agentury Fars má plavbu Hormuzským průlivem regulovat Írán spolu s Ománem. Podle náměstka šéfa íránské diplomacie bude okamžité a trvalé ukončení války a bojových operací na různých frontách, včetně Libanonu, oznámeno od dnešní noci a od dnešní noci také skončí americká námořní blokáda Íránu. Text memoranda bude podle náměstka zveřejněn po oficiálním podepsání, dodal Reuters.
Válku proti Íránu rozpoutaly koncem února USA a Izrael. Teherán odpověděl útoky na sousední státy, americké základny v regionu a posléze také uzavřením klíčového Hormuzského průlivu.
"Obě strany vyhlásily okamžité a trvalé ukončení vojenských operací na všech frontách, včetně Libanonu,uvedl Pákistán a dodal, že mediátoři tento týden zprostředkují schůzky, aby "položili základy pro technická jednání".
Dohoda se z velké části vrací do stavu, který existoval před válkou, ale s tisíci mrtvých a Íránem, který má nový zdroj vyjednávacího tlaku díky své schopnosti ovlivňovat plavbu Hormuzskou úžinou. Tato vodní cesta je klíčová pro dodávky ropy, zemního plynu a souvisejících produktů, jako jsou hnojiva, a její faktické uzavření otřáslo globální ekonomikou, napsala AP.
Dodala, že pokud jde o cíle, které si USA a Izrael stanovily při rozpoutání války 28. února, má Teherán stále raketový program, podporu ozbrojených skupin v regionu, jako je Hizballáh v Libanonu, a zásoby vysoce obohaceného uranu pro svůj jaderný program. Namísto zabitého nejvyššího vůdce Alího Chameneího je v této pozici nyní jeho syn, ačkoli se od začátku války na veřejnosti neobjevil. Jeho souhlas bude potřebný k tomu, aby Írán dohodu podepsal.
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