Násilným činům v Německu vévodí lidé ze dvou zemí. Oběti jsou i migranti, říká zpráva

Kriminalita páchaná migranty je v Německu tématem vyostřených politických i společenských debat. Na konci loňského roku zveřejnil Spolkový kriminální úřad zprávu za rok 2024 s názvem „Kriminalita v souvislosti s migrací“. Dokument uvádí, že v celé řadě sledovaných kategorií jsou výrazně nadreprezentováni přistěhovalci ze Sýrie a Afghánistánu.
Z celkových 3,1 milionu trestných činů, které eviduje německá policejní kriminální statistika, se 331 308 případů – tedy přibližně 11 procent – týkalo skutků, u nichž byl alespoň jeden z podezřelých migrant. Statistiky zahrnují mimo jiné trestné činy proti životu, krádeže, padělání a sexuální delikty, ale také drogovou kriminalitu a organizovaný zločin, jak uvádí deník Welt.
Celkový počet podezřelých migrantů i trestných činů, které jsou jim připisovány, v roce 2024 meziročně klesl o 3,6 procenta. Tento pokles je však z velké části důsledkem částečné legalizace konopí a týká se především drogových deliktů, krádeží a podvodů. Naopak počet násilných trestných činů a vražd podle zprávy vzrostl.
Podle výpočtů deníku Bild je rozdíl obzvlášť patrný právě u násilné kriminality. Mezi německými občany připadá 163 podezřelých na 100 tisíc obyvatel, zatímco u Syřanů je to 1740 na 100 tisíc a u Afghánců 1722 na 100 tisíc obyvatel.
Výrazná nadreprezentace syrských a afghánských podezřelých je patrná také u sexuálních deliktů a drogové kriminality, a to ve srovnání s jejich podílem mezi uprchlíky. Zpráva naopak konstatuje, že podíl ukrajinských občanů mezi podezřelými migranty je výrazně nižší než jejich zastoupení mezi uprchlíky žijícími v Německu.
Dominují mladí muži z arabských a afrických zemí
Dokument rovněž shrnuje společné rysy podezřelých: více než polovina z nich byla mladší 30 let a více než tři čtvrtiny tvořili muži. Často navíc nešlo pouze o jednotlivé provinění - třetina migrantů byla podezřelá z více trestných činů.
Jednalo se především o osoby ze států Maghrebu, dále z Libye a Gruzie. Téměř polovina trestných činů, u nichž figurují podezřelí migranti, byla namířena proti Němcům (45,9 procenta). Migranti jsou však zároveň často i oběťmi trestné činnosti, a to převážně ze strany jiných migrantů (34,5 procenta) a méně často ze strany Němců (19,2 procenta).
BKA proto zdůrazňuje, že migrační skupiny nejsou pouze pachateli, ale také nepřiměřeně často oběťmi kriminality. Konkrétně se oběťmi trestných činů stalo 70 051 migrantů, především v případech fyzického napadení. Zvláště zasaženi byli lidé ze Sýrie, Ukrajiny a Afghánistánu.
„Musíme čelit realitě. Statistikám kriminality dominují lidé, zejména mladí muži z arabských a afrických zemí,“ uvedl pro Welt mluvčí CDU pro vnitřní politiku Alexander Throm. Podle něj je deportace osob do Afghánistánu a Sýrie „naprostou samozřejmostí“.
Zároveň dodal, že v kriminálních statistikách BKA „bohužel velmi negativně vyčnívají také státy Maghrebu – Maroko, Tunisko a Alžírsko“.
