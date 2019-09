Záběry UFO jsou pravé. Armáda USA komentovala záhadná videa natočená ze stíhaček

Americké námořnictvo potvrdilo pravost tří videí, která mezi lety 2004 a 2015 pořídili jejich piloti. Na záznamech jsou vidět rychle se pohybující podlouhlé neznámé objekty. Nazývat je UFO, tedy neidentifikovanými létajícími objekty, se armáda zdráhá. Přiznává ale, že neví, co přesně se na obloze prohánělo.

Záběry amerických námořních pilotů. | Video: To The Stars Academy of Arts & Science